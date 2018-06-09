Японская художница рисует темные чувства, о которых все знают, но не говорят вслух

Японская художница с ником Mimi N не считает себя особо талантливой, и все же количество подписчиков в ее Instagram увеличивается с каждым часом. Причина в том, что она мастерски иллюстрирует негативные эмоции и чувства, которые хоть раз в жизни испытывал каждый из нас. «Поклонник красивых и темных эмоций», — так представляется девушка в социальных сетях.

Мы в AdMe.ru впечатлились творчеством японской художницы и делимся с вами самыми яркими ее иллюстрациями.

1. Подзарядка

2. Зависимость

3. Взросление

4. Пожалуйста, любите меня

5. Запугивание

6. В поисках надежды, в поисках помощи

7. Несуществующие

8. Жизненные неудачи

9. Разочарование

10. Будущее детей

11. Мама

12. Где твой здравый смысл?

13. Внимание

14. Токсичность

15. Фрустрация

16. Я с самого начала не была твоим другом

17. Киберприговор

18. Агония

А вы узнали себя в какой-либо из иллюстраций Mimi N?

18 На склад!
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