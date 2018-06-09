Японская художница рисует темные чувства, о которых все знают, но не говорят вслух
Японская художница с ником Mimi N не считает себя особо талантливой, и все же количество подписчиков в ее Instagram увеличивается с каждым часом. Причина в том, что она мастерски иллюстрирует негативные эмоции и чувства, которые хоть раз в жизни испытывал каждый из нас. «Поклонник красивых и темных эмоций», — так представляется девушка в социальных сетях.
Мы в AdMe.ru впечатлились творчеством японской художницы и делимся с вами самыми яркими ее иллюстрациями.
1. Подзарядка
2. Зависимость
3. Взросление
4. Пожалуйста, любите меня
5. Запугивание
6. В поисках надежды, в поисках помощи
7. Несуществующие
8. Жизненные неудачи
9. Разочарование
10. Будущее детей
11. Мама
12. Где твой здравый смысл?
13. Внимание
14. Токсичность
15. Фрустрация
16. Я с самого начала не была твоим другом
17. Киберприговор
18. Агония
А вы узнали себя в какой-либо из иллюстраций Mimi N?
Фото на превью futarinokizuna_ / instagram, futarinokizuna_ / instagram