Японская художница рисует темные чувства, о которых все знают, но не говорят вслух

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Японская художница с ником Mimi N не считает себя особо талантливой, и все же количество подписчиков в ее Instagram увеличивается с каждым часом. Причина в том, что она мастерски иллюстрирует негативные эмоции и чувства, которые хоть раз в жизни испытывал каждый из нас. «Поклонник красивых и темных эмоций», — так представляется девушка в социальных сетях.