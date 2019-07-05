Японская художница превращает камни в крохотных животных, которых можно оставить у себя навсегда

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Красоту в буквальном смысле можно найти у себя под ногами. Японская художница Аки Наката верит в это всем сердцем. Каждый раз, когда она гуляет по берегу реки, девушка ищет необычные камни, а затем с помощью акриловой краски создает своих удивительных каменных животных. Те выглядят настолько «живыми», что нужно потрогать их, чтобы убедиться, что они ненастоящие.