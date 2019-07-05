Японская художница превращает камни в крохотных животных, которых можно оставить у себя навсегда
Красоту в буквальном смысле можно найти у себя под ногами. Японская художница Аки Наката верит в это всем сердцем. Каждый раз, когда она гуляет по берегу реки, девушка ищет необычные камни, а затем с помощью акриловой краски создает своих удивительных каменных животных. Те выглядят настолько «живыми», что нужно потрогать их, чтобы убедиться, что они ненастоящие.
AdMe.ru в восторге от работ Накаты и надеется, что вы их тоже полюбите.
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Какую работу Накаты вам захотелось потрогать больше всего? Поделитесь своими впечатлениями о «каменном искусстве» художницы в комментариях.
Фото на превью akie_2525 / instagram