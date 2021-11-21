Взрослый взгляд на легендарные детские книги в иллюстрациях художников-миллениалов

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По мере взросления наше восприятие меняется. Поэтому неудивительно, что мы находим новые смыслы в книгах, которые перечитываем. Команда Depositphotos попросила художников-миллениалов переcмотреть традиционные интерпретации детских сказок. «Скрытые смыслы детских книг» — проект, посвященный 9 популярным книгам, на которых выросли миллениалы. Перед художниками стояла непростая задача: им пришлось вернуться в прошлое, вспомнить свои детские переживания и проанализировать книги с точки зрения взрослого человека. Мы приглашаем вас отправиться в сказочные миры Джона Р. Р. Толкина, Льюиса Кэрролла, Антуана де Сент-Экзюпери и других писателей, чтобы встретиться с любимыми литературными героями и получить неожиданные жизненные уроки.

1. «Хоббит» Джона Р. Р. Толкина

«Хоббит», иллюстрация Надежды Руденко.

Скрытый смысл в «Хоббите»: путешествие — лучший способ самопознания. «У Бильбо есть очень четкий моральный ориентир. Он понимает, каким хоббитом может быть, и делает все, чтобы оставаться на стороне добра», — делится наблюдениями иллюстратор.

2. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц», иллюстрация Ольги Аристовой.

Скрытый смысл в «Маленьком принце»: не позволяйте своей любви заменить все, что вы цените. «Все мы стремимся к особой связи с кем-то. Мы часто ищем ее в любви и дружбе. И это нормально. А вот что ненормально, так это слишком отдаваться этой связи, не испытывая взаимности. Любовь, которая требует такой жертвы, мнимая», — считает художница.

3. «Щедрое дерево» Шела Силверстайна

«Щедрое дерево», иллюстрация Наталии Гуровой.

Скрытый смысл в «Щедром дереве»: для некоторых людей мы не друзья, а ресурсы. «Если бы я могла переписать эту историю, то одарила бы дерево умением анализировать свое поведение и ситуацию. Например, дерево смогло бы задуматься, почему оно продолжает называть мужчину мальчиком и предлагает ему возможности, а не помогает реализоваться за счет собственных ресурсов», — говорит художница.

4. «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена

«Русалочка», иллюстрация Анастасии Ивановой.

Скрытый смысл в «Русалочке»: важно оставаться верным себе, иначе люди будут знать вас только по вашему образу. «Раньше я думала, что счастливым концом для Русалочки могла бы быть свадьба с принцем. Но сейчас считаю, что, пройдя сквозь испытания и преодолев немало бед, героиня получила то, что заслужила, — настоящую себя», — говорит иллюстратор.

5. «Таинственный сад» Фрэнсис Ходжсон Бернетт

«Таинственный сад», иллюстрация Надежды Руденко.

Скрытый смысл в книге «Таинственный сад»: каждый может исцелить себя, если будет ставить цели и упорно работать над их достижением. «Главная героиня молодец, но стратегия ее дяди вызывает вопросы. Он просто бросил детей и ждал, пока кто-то другой решит их и его проблемы», — делится художница.

6. «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Джеймса Мэтью Барри

«Питер Пэн в Кенсингтонском саду», иллюстрация Полины Удод.

Скрытый смысл в книге «Питер Пэн в Кенсингтонском саду»: убегая от взросления, вы убегаете от жизни. Мнение иллюстратора: «Главный герой вызывает много вопросов. Если это пример мальчика, который не хочет взрослеть, то почему он груб и эгоистичен? Возможно, это связано с тем, что таких людей часто не принимает окружение и его поведение — защитная реакция».

7. «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен

«Пеппи Длинныйчулок», иллюстрация Ники Куриленко.

Скрытый смысл в серии книг о Пеппи Длинныйчулок: одиночество — это то, что толкает нас вперед и делает сильнее. «В финале Пеппи и ее друзья съедают по горошине, представляя, что это лекарство от взросления. Мне кажется, это хороший финал. Он дает каждому возможность сделать свой вывод. Кто-то подумает, что дети неизбежно вырастут и превратятся в черствых взрослых. А кто-то поверит в то, что каждый может оставаться добрым ребенком в душе», — подводит итог художница.

8. «Мэри Поппинс» Памелы Линдон Трэверс

«Мэри Поппинс», иллюстрация Татьяны Ефремовой.

Скрытый смысл в серии книг о Мэри Поппинс: смогла бы леди Совершенство справиться со всеми своими обязанностями без волшебства? Мнение художника-миллениала: «Ребенком я видела в книге больше магии и не замечала отношений между персонажами. Мэри мне казалась очень строгой, и это впечатление сохранилось, но сейчас меня начали возмущать токсичные отношения между второстепенными персонажами. Я бы посоветовала няне не давить на детей авторитетом, а больше общаться с ними и пытаться их понять. Также хотелось бы, чтобы родители были более чуткими».

9. «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла

«Приключения Алисы в Стране чудес», иллюстрация Павла Бестужева.

Скрытый смысл в «Приключениях Алисы в Стране чудес»: иногда все, что нужно, — это хорошо вздремнуть. «Алиса просто проснулась, не досмотрев сон. Мы можем лишь угадывать дальнейшие события. Я бы посоветовал ей не сильно увлекаться своими фантазиями и соблюдать баланс между внешним и внутренним миром», — говорит иллюстратор.