Взгляните на 19 образов визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой косплея
Пока одни из нас «надевают» маски в Snapchat и Instagram, другие примеряют на себя интересные образы совсем по-другому: с помощью макияжа и переодеваний. А визажист и косплейщица Анжелика так отточила этот навык, что, просматривая ее работы, сложно поверить, что это один и тот же человек.
Девушка учится в школе гримеров Cinema Makeup School в Лос-Анджелесе, и, судя по ее работам, на занятиях она наверняка получает одни пятерки.
Мы в AdMe.ru заметили, что Анжелике одинаково хорошо удаются как женские, так и мужские образы. Убедитесь сами.
Это Анжелика в обычной жизни
Эластика
Кит Харингтон в сериале «Игра престолов»
Джаред Лето в фильме «Бегущий по лезвию 2049»
Анастасия
Харли Квинн
Ядовитый Плющ
Эмма Уотсон в фильме «Красавица и чудовище»
Ольгерд фон Эверек из игры «Ведьмак»
Софи Тернер в сериале «Игра престолов»
Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов»
Лили Джеймс в фильме «Золушка»
Сайтама
Эмили Блант в фильме «Белоснежка и охотник — 2»
Кэти Перри
Дэйзи Ридли в фильме «Звездные войны»
Рик и Морти
Мерида
Ли Пейс в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»
Джессика Рэббит
Как думаете, в кого Анжелике стоит попробовать преобразиться в следующий раз?
Фото на превью jokerlolibel / Instagram, Incredibles 2 / Pixar Animation Studios