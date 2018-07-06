Взгляните на 19 образов визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой косплея

Пока одни из нас «надевают» маски в Snapchat и Instagram, другие примеряют на себя интересные образы совсем по-другому: с помощью макияжа и переодеваний. А визажист и косплейщица Анжелика так отточила этот навык, что, просматривая ее работы, сложно поверить, что это один и тот же человек.

Девушка учится в школе гримеров Cinema Makeup School в Лос-Анджелесе, и, судя по ее работам, на занятиях она наверняка получает одни пятерки.

Мы в AdMe.ru заметили, что Анжелике одинаково хорошо удаются как женские, так и мужские образы. Убедитесь сами.

Это Анжелика в обычной жизни

Эластика

Кит Харингтон в сериале «Игра престолов»

Джаред Лето в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Анастасия

Харли Квинн

Ядовитый Плющ

Эмма Уотсон в фильме «Красавица и чудовище»

Ольгерд фон Эверек из игры «Ведьмак»

Софи Тернер в сериале «Игра престолов»

Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов»

Лили Джеймс в фильме «Золушка»

Сайтама

Эмили Блант в фильме «Белоснежка и охотник — 2»

Кэти Перри

Дэйзи Ридли в фильме «Звездные войны»

Рик и Морти

Мерида

Ли Пейс в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»

Джессика Рэббит

Как думаете, в кого Анжелике стоит попробовать преобразиться в следующий раз?

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