Взгляните на 19 образов визажиста из США, и вы поймете, почему ее считают королевой косплея

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Пока одни из нас «надевают» маски в Snapchat и Instagram, другие примеряют на себя интересные образы совсем по-другому: с помощью макияжа и переодеваний. А визажист и косплейщица Анжелика так отточила этот навык, что, просматривая ее работы, сложно поверить, что это один и тот же человек.

Девушка учится в школе гримеров Cinema Makeup School в Лос-Анджелесе, и, судя по ее работам, на занятиях она наверняка получает одни пятерки.

Мы в AdMe.ru заметили, что Анжелике одинаково хорошо удаются как женские, так и мужские образы. Убедитесь сами.