Взгляните на 10 комиксов художника, чье чувство юмора острее ножа

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Loading Artist — комиксы Грегора Чайковски (Gregor Czaykowski) из Новой Зеландии. По его словам, он рисует «о многом и иногда о художнике, который мечтает стать богатым и знаменитым». Не знаем, как насчет первого, но с последним у Грегора точно все удалось: его комиксы давно пользуются популярностью в интернете. И это заслуженно: юмору здесь отведено главное место, а кто из нас не любит посмеяться?