Взгляните на 10 комиксов художника, чье чувство юмора острее ножа

Loading Artist — комиксы Грегора Чайковски (Gregor Czaykowski) из Новой Зеландии. По его словам, он рисует «о многом и иногда о художнике, который мечтает стать богатым и знаменитым». Не знаем, как насчет первого, но с последним у Грегора точно все удалось: его комиксы давно пользуются популярностью в интернете. И это заслуженно: юмору здесь отведено главное место, а кто из нас не любит посмеяться?

Мы в AdMe.ru предлагаем на минутку отвлечься от повседневной суеты и познакомиться с комиксами Грегора. А если вам покажется мало, загляните в инстаграм и фейсбук автора.

1.

«Да, я не говорю по-английски» (исп.).

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А если бы вы рисовали комиксы, о чем были бы ваши сюжеты?

Фото на превью loading.artist/Instagram

3 На склад!
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