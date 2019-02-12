Вторая часть комиксов, которые показывают, из чего «состоят» люди разных национальностей

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Не так давно мы опубликовали первую часть комиксов о различных национальностях, в которых проиллюстрировали лишь малую часть народов мира. В комментариях было много просьб нарисовать продолжение, и мы не заставили себя долго ждать.

Мы в AdMe.ru поразмышляли над «составом» еще 15 национальностей, и если вашей не оказалось ни в одной из частей, обязательно напишите о ней в комментариях.

Татары

Азербайджанцы

Евреи

Корейцы

Латыши

Греки

Сербы

Испанцы

Узбеки

Венгры

Канадцы

Бразильцы

Казахи

Австралийцы

Монголы

А какой вы национальности и из чего «состоите»?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

  • 66
    35
  • 81
  • 109
  • 45.8k

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