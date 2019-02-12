Вторая часть комиксов, которые показывают, из чего «состоят» люди разных национальностей
Не так давно мы опубликовали первую часть комиксов о различных национальностях, в которых проиллюстрировали лишь малую часть народов мира. В комментариях было много просьб нарисовать продолжение, и мы не заставили себя долго ждать.
Мы в AdMe.ru поразмышляли над «составом» еще 15 национальностей, и если вашей не оказалось ни в одной из частей, обязательно напишите о ней в комментариях.
Татары
Азербайджанцы
Евреи
Корейцы
Латыши
Греки
Сербы
Испанцы
Узбеки
Венгры
Канадцы
Бразильцы
Казахи
Австралийцы
Монголы
А какой вы национальности и из чего «состоите»?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru