Вторая часть комиксов, которые показывают, из чего «состоят» люди разных национальностей

66 35

81

45.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не так давно мы опубликовали первую часть комиксов о различных национальностях, в которых проиллюстрировали лишь малую часть народов мира. В комментариях было много просьб нарисовать продолжение, и мы не заставили себя долго ждать.

Мы в AdMe.ru поразмышляли над «составом» еще 15 национальностей, и если вашей не оказалось ни в одной из частей, обязательно напишите о ней в комментариях.

Татары

Азербайджанцы

Евреи

Корейцы

Латыши

Греки

Сербы

Испанцы

Узбеки

Венгры

Канадцы

Бразильцы

Казахи

Австралийцы

Монголы

А какой вы национальности и из чего «состоите»?