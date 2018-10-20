Вредные советы парням от девушек, которые сыты по горло всей этой романтикой

Принято считать, что все без исключения девушки мечтают о романтическом герое, который увез бы их в закат на белом коне по горной дороге, усыпанной лепестками роз. И некоторые мужчины, поверив в эту идею, стараются всячески соответствовать образу прекрасного принца.

AdMe.ru попробовал разобраться, является ли эта стратегия такой беспроигрышной, как пишут в дамских романах, и подготовил для вас пару советов. Чрезвычайно вредных советов, должны предупредить...

Если ты свою подругу хочешь крепко впечатлить,

Знай: романтики у женщин завсегда были в цене.

Оглуши ее вниманьем, не давай ей заскучать,

Притворяется уставшей — это скромность, не ведись.

Чтоб минуты расставанья пролетали поскорей,

Ты пиши ей эсэмэски — в час не меньше сорока!

Если вдруг не отвечает, ты обидься, поскандаль,

Для тебя это серьезно — пусть она это поймет.

Море плюшевых игрушек на все праздники дари.

Кольца, гаджеты — банально: без души, без огонька!

Закупи побольше краски для признаний под окном:

Пусть узнают все соседи глубину твоей любви!

Любят женщины сюрпризы: пригласи на рандеву,

А потом бегите в горы, чтобы встретить там рассвет!

Ну и что, что завтра в офис? Ну и что, что каблуки?

Разве все это преграды для романтика в душе?

Всем красавицам приятны комплименты в соцсетях:

Будь игрив и сексуален — пусть завидует весь мир.

И в реале на объятья и намеки не скупись:

Вы ж не дети, что такого? Все должны все понимать!

Ну а если она скажет, что уходит от тебя,

Что от ваших отношений слиплось все, что не должно,

Забери назад подарки и признанья зачеркни:

Пусть поймет, что потеряла не мужчину, а мечту!

А как вы относитесь к романтически настроенным персонажам? Встречали таких? Быть может, мы слишком строги к романтикам?

Иллюстратор Elena Sorokina специально для AdMe.ru

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