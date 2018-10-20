Вредные советы парням от девушек, которые сыты по горло всей этой романтикой
Принято считать, что все без исключения девушки мечтают о романтическом герое, который увез бы их в закат на белом коне по горной дороге, усыпанной лепестками роз. И некоторые мужчины, поверив в эту идею, стараются всячески соответствовать образу прекрасного принца.
AdMe.ru попробовал разобраться, является ли эта стратегия такой беспроигрышной, как пишут в дамских романах, и подготовил для вас пару советов. Чрезвычайно вредных советов, должны предупредить...
Если ты свою подругу хочешь крепко впечатлить,
Знай: романтики у женщин завсегда были в цене.
Оглуши ее вниманьем, не давай ей заскучать,
Притворяется уставшей — это скромность, не ведись.
Чтоб минуты расставанья пролетали поскорей,
Ты пиши ей эсэмэски — в час не меньше сорока!
Если вдруг не отвечает, ты обидься, поскандаль,
Для тебя это серьезно — пусть она это поймет.
Море плюшевых игрушек на все праздники дари.
Кольца, гаджеты — банально: без души, без огонька!
Закупи побольше краски для признаний под окном:
Пусть узнают все соседи глубину твоей любви!
Любят женщины сюрпризы: пригласи на рандеву,
А потом бегите в горы, чтобы встретить там рассвет!
Ну и что, что завтра в офис? Ну и что, что каблуки?
Разве все это преграды для романтика в душе?
Всем красавицам приятны комплименты в соцсетях:
Будь игрив и сексуален — пусть завидует весь мир.
И в реале на объятья и намеки не скупись:
Вы ж не дети, что такого? Все должны все понимать!
Ну а если она скажет, что уходит от тебя,
Что от ваших отношений слиплось все, что не должно,
Забери назад подарки и признанья зачеркни:
Пусть поймет, что потеряла не мужчину, а мечту!
А как вы относитесь к романтически настроенным персонажам? Встречали таких? Быть может, мы слишком строги к романтикам?
Иллюстратор Elena Sorokina специально для AdMe.ru