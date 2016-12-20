Вот какими были первые и последние картины великих художников

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Все мы хорошо знаем, как выглядят шедевры мировой живописи. Но нам в AdMe.ru стало любопытно: а с чего когда-то начинали всемирно известные художники и какими были их последние полотна? Предлагаем взглянуть на результат и приглашаем на небольшую историческую экскурсию по живописи.

Леонардо да Винчи

«Благовещение», 1472–1475

Для одной из своих первых самостоятельных картин да Винчи выбрал библейский сюжет: на ней изображены архангел Гавриил и Дева Мария. Эта работа была написана да Винчи в мастерской его учителя Верроккьо. Источник: italian-renaissance-art.com

«Иоанн Креститель», 1514–1516

В своей последней их сохранившихся на сегодняшний день работ Леонардо использует разработанные им и доведенные до совершенства в течение многих лет приемы: тающее сфумато (смягчение очертаний фигур и лиц, позволяющее передавать воздух, легкую дымку), полный отказ от фона (когда персонаж изображен в коричневой тьме, что дает возможность сосредоточить внимание именно на герое). Источник: leonardodavinci.net

Пабло Пикассо

«Желтый пикадор», 1890

Маленький Пабло начал выказывать любовь к рисованию уже с 3 лет. В Малаге, где прошло раннее детство Пикассо, мальчик уже пробует писать маслом. «Желтый пикадор» считается одной из первых картин Пикассо, которую тот написал в 8 лет под впечатлением от боя быков. Источник: picassolive.ru

«Лежащая обнаженная и голова», 1973

Произведения последних 15 лет творчества художника очень разнообразны и неравнозначны. Эту картину Пикассо писал незадолго до смерти. Еще накануне, 7 апреля, он работал над ней, на следующий день, 8 апреля 1973 года, он скончался на 92-м году жизни. Источник: picassolive.ru

Клод Моне

Вид на Рюэлль, 1858

Юный Моне обожал рисовать карикатуры на учителей, а совсем скоро познакомился с Эженом Буденом, который рассмотрел талант в подростке и стал его первым учителем. Поэтому дебютная картина художника была очень похожа на пейзажи учителя. Источник: aboutfamousartists.com

«Водяные лилии», 1920–1926

В последние годы жизни у Моне были проблемы со зрением. И хотя его глаза видели уже не так, как раньше, и ему приходилось раскладывать краски в определенном порядке, чтобы не перепутать цвета, он до конца своих дней не переставал творить. Серия известных огромных полотен с кувшинками стала последней в творчестве знаменитого живописца. Источник: monetartprints.net

Винсент Ван Гог

«Мальчик, обрезающий траву серпом», 1881

Первые работы Ван Гога посвящены крестьянам, их повседневному труду и быту, и при создании картин он прибегал к смешению различных техник. Это полотно — яркий пример раннего творчества художника. Источник: wikipedia.org

«Корни деревьев», 1890

Последняя картина Ван Гога кажется абстрактной, но постепенно проступает пейзаж: обнаженные корни и нижние части деревьев на фоне светлой песчаной почвы на крутом известняковом склоне. От полотна веет возбуждением, она вся словно пропитана эмоциональной неустойчивостью. Возможно, она стала предтечей дальнейших форм развития современного искусства, таких как абстракция. Источник: bbc.com

Фрида Кало

«Автопортрет в бархатном платье», 1926

Этот автопортрет считается одной их первых важных работ мексиканской художницы. После жуткой аварии Фрида не могла двигаться и удобнее всего ей было рисовать... саму себя при помощи зеркала. Хотя это полотно сложно назвать шедевром, но по нему уже можно увидеть огромный потенциал, заложенный в этой девушке. Источник: everypainterpaintshimself.com

«Да здравствует жизнь!», 1954

Последняя работа, натюрморт Viva la vida, прекрасно показывает отношение к окружающему миру этой удивительной женщины, чей путь был очень сложным и болезненным: яркие, сочные краски и спелые фрукты как бы олицетворяют ее сильный дух и внутреннюю силу. Источник: artanddesigninspiration.com

Густав Климт

«Портрет Клары Климт», 1883

Художник, чьи работы известны на весь мир своей красотой и эротизмом, в начале карьеры специализировался на архитектурной живописи. Но в скором времени стал рисовать женщин и мужчин, тренируясь на родственниках: одной из первых работ считается портрет его сестры Клары. Источник: klimt.com

«Невеста», 1918

Картина «Невеста» — одна и незавершенных картин художника, обнаруженная в его мастерской. Любопытен тот факт, что Климт не собирался оставлять девушек обнаженными и рисовал одежду поверх фигур, но не успел сделать это до конца. Источник: klimt.com

Эдгар Дега

Автопортрет, 1855

В начале карьеры Дега написал около 40 автопортретов в различных вариациях. В это время он учится в мастерской художника Ламота, а также оттачивает мастерство, копируя шедевры Лувра, да так, что бывало трудно отличить копию от оригинала. Источник: metmuseum.org

«Группа танцовщиц», 1900–1910

Многие картины Дега переплетаются с темой танца, и его последние полотна не стали исключением: эту серию пастелей с танцовщицами художник создавал, будучи уже практически слепым. Источник: wikipedia.org

Эдуард Мане

«Любитель абсента», 1859

Во время путешествия по Бразилии (тогда Мане по велению родителей пытался поступить в мореходную школу) будущий художник сделал множество рисунков и этюдов, а по возвращении копировал полотна Лувра. На свое первое значительное полотно Мане возлагал большие надежды и выставил на престижной парижской выставке, однако картина потерпела фиаско. Источник: wikipedia.org

«Бар в „Фоли-Бержер“», 1882

Последняя картина Мане стала одним из самых известных шедевров мирового искусства, в котором мастер нашел золотую середину между реализмом и импрессионизмом. На огромном полотне было изображено множество не заметных с первого взгляда деталей: к примеру, отражение самой барменши не соответствует действительности — она смотрит прямо на зрителя, а в зеркале она смотрит на усатого мужчину. Источник: wikiart.org

Сальвадор Дали

«Фиеста в Фигерасе», 1914–1916

Первую свою картину Сальвадор Дали нарисовал, когда ему было 10 лет: небольшой пейзаж, написанный на деревянной доске масляными красками. «Фиеста в Фигерасе» смотрится уже намного любопытнее, она была написана 4 годами позже, и в это же время, кстати, готовилась первая в жизни художника выставка. Источник: mir-dali.ru

«Ласточкин хвост», 1983

Над своей последней картиной Дали работал в замке Пуболь. Он использует форму виолончели, приписывая ей скорее символическую функцию чувства, а не музыкального звука. В последний период творчества Дали виолончель всегда несет в себе какое-то печальное послание или же, как в других картинах, на нее нападают прикроватные тумбочки. Таким образом он соединяет две близкие точки — боль и красоту. Источник: wikiart.org

Анри Матисс

«Книги и свеча», 1890

В 1889 году у Анри случился приступ аппендицита. Когда он поправлялся после операции, мать купила ему принадлежности для рисования. Это его так увлекло, что он, преодолев сопротивление отца, решил стать художником и записался в школу рисунка Кантен де ля Тур. Натюрморт с книгами и свечой — одно их первых произведений Матисса. Источник: wikipedia.org

«Венок», 1953

В своих полотнах Матисс старался достичь синтеза рисунка и цвета, и его последняя картина иллюстрирует это как нельзя лучше.Также в последний год жизни художник расписал витраж церкви в Нью-Йорке, остальные 9 витражей расписаны Марком Шагалом. Источник: lacma.org