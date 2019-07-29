Винсента Ван Гога не оценили при жизни. Зато теперь его картины стоят миллионы

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Винсент Ван Гог — гений, который за 10 лет творческого пути написал около 2 тыс. произведений, включая портреты, пейзажи, рисунки и эскизы. Его работы оказали большое влияние на изобразительное искусство XX века, художник привнес новые техники в живопись. Но, как ни парадоксально, при жизни Ван Гог так и не стал почитаемым и уж тем более богатым живописцем. Все его заслуги сумели оценить только потомки. Сегодня его картины входят в список самых дорогих. Но за свой талант художник заплатил большую цену: на его долю выпали психическое расстройство, неудачи в любви и ранний уход из жизни.

AdMe.ru восхищается работами нидерландского живописца и глубоко сожалеет, что их так мало ценили при его жизни.

«Автопортрет. Посвящение Полю Гогену», 1888 год.

Непростое детство и занятия, которые не приносили удовольствия

18-летний Винсент Ван Гог.

Винсент Ван Гог родился в 1853 году в нидерландской деревушке Грот-Зюндерт в многодетной семье, у него было 2 брата и 3 сестры. Через 4 года после рождения Винсента появился его младший брат Теодорус (Тео), с которым у художника были очень теплые отношения. Именно Тео поддерживал его на протяжении всей жизни как морально, так и финансово.

Тео Ван Гог в возрасте 15 лет.

О своих ранних годах художник вспоминал как о холодном и мрачном периоде жизни. Поначалу Ван Гог обучался в деревенской школе, но вскоре его отправили учиться в интернат, который находился в 20 км от дома. Обучение там давалось Винсенту тяжело. В это время у него появились первые серьезные переживания. За одним интернатом последовал другой, где будущий художник получил первые навыки рисования. Через пару лет он бросил и его, решив вернуться в отчий дом. Молодой Винсент решил пойти по пути наименьшего сопротивления и не стал перечить родственникам, которые хотели, чтобы он получил достойную профессию. Ван Гог пробовал себя в роли торговца картинами, пастора и проповедника. Как торговец живописью и проповедник он смог добиться определенных успехов, но в конечном итоге разочаровался в этих видах деятельности. Ни то ни другое не было его призванием и не приносило ему удовлетворения. Первую свою серьезную депрессию художник испытал, когда проповедовал в бедном шахтерском районе. Там он посещал больных, обучал детей, читал безграмотным Священное Писание. Позже обратился с петицией к дирекции шахт об улучшении труда рабочих. Но та была отклонена, а его отстранили от должности проповедника. Это событие сильно повлияло на эмоционально-психическое состояние художника.

Поиск себя в мире живописи и трудности в личной жизни

Акварельный рисунок Ван Гога «Мальчик, срезающий траву серпом», 1881 год.

После череды различных занятий и затяжной депрессии из-за вышеописанных событий Винсент наконец решил попробовать себя в качестве художника. При поддержке брата Тео он в 1880 году уехал в Брюссель, где посещал лекции Королевской академии изящных искусств, но через год бросил учебу и вернулся домой. Там художник влюбился в свою кузину, вдову Кее Вос-Стрикер, гостившую у его родителей вместе со своим сыном. Женщина отвергла его ухаживания, но Винсент был настойчив, чем настроил против себя всю родню и был вынужден уехать.

Кее Вос-Стрикер и ее сын Ян.

В 1882 году он решил обосноваться в Гааге, где с головой ушел в живопись и начал брать уроки у своего дальнего родственника Антона Муаве. Ван Гог неистово работал, изучал пособия по рисунку. Экспериментировал с цветом и смешивал на одном холсте различные материалы: мел, перо, сепию и акварель. Помимо занятия искусством художника не покидала идея о создании семьи. Его спутницей стала беременная проститутка Клазина Мария Хорник (более известная как Син), с которой он познакомился на улице в Гааге. Испытывая к Син жалость, Ван Гог предложил ей переехать к нему в дом. Винсент был привязан и к ней, и к ее детям: 5-летней девочке и новорожденному мальчику. Син и дети выступали в качестве моделей для его работ.

«Женщина (Син) с сигарой, сидящая на полу напротив печи», 1882 год.

Ван Гог с большой заботой относился к ней, брату он писал следующее: «Женщина эта привязана ко мне, как ручной голубь; ...самое лучшее, что я в силах сделать, — это жениться на ней, ведь только так получу возможность помочь ей, иначе нищета вновь вынудит ее пойти прежней дорогой...» Семья Винсента была против такого союза, и Тео упорно отговаривал брата от женитьбы на Син. В итоге их отношения распались через полтора года. В 1883 году он переезжает в Дрент, живет в хижине и пишет портреты крестьян, сцены их труда и пейзажи. Он использует мрачные и глухие цвета, работы голландского периода можно назвать реалистичными. И главным его шедевром является картина «Едоки картофеля», которую он переписывал аж 12 раз, уничтожая каждую, пока за одну ночь не нарисовал то, что хотел.

«Едоки картофеля», 1885 год.

В 1885 году Винсент приехал в Антверпен, где поступил в Академию изящных искусств по классу живописи и рисунка. Преподаватели считали, что у него нет таланта, но художник не останавливался и продолжал писать картины. В это время Ван Гог стал частым гостем в публичных домах, что негативно сказывалось на его здоровье.

Парижский период в творчестве Ван Гога

«Берег Сены», 1887 год.

В 1886 году Винсент переехал к своему брату в Париж, где плодотворно работал, познакомился с Гогеном, Дега, Писсаро и другими художникам и обрел в их лице родственные души. Палитра его работ становится светлой, в ней появились яркие цвета. За этот период он написал около 230 картин. Творческие поиски художника привели его к созданию нового художественного стиля, который уже после его смерти будет назван постимпрессионизмом. Публика по-прежнему не понимала произведений Ван Гога, и по этому поводу он каждый раз сильно переживал. Поэтому художник решил покинуть Париж и 21 февраля 1888 года переехал в Арль, где планировал создать «Мастерскую Юга» — своеобразное братство художников-единомышленников.

Жизнерадостные картины в Арле и душевное опустошение

«Красные виноградники», 1888 год.

В письмах к брату Винсент сообщал о своей работе: «Уже в 7 утра я сидел перед мольбертом, я рисую без перерыва». Он прекращал рисовать, когда практически изнемогал от недоедания и усталости, нередко падал в обморок, но продолжал фанатично работать. За 10 лет творческой карьеры Ван Гог написал около 2 000 произведений: 900 картин и 1 100 рисунков и эскизов, такое удавалось далеко не всем художникам, даже тем, кто творил всю жизнь. Винсент был абсолютно равнодушен ко всему материальному, но при этом от денег брата не отказывался. На них покупал необходимые инструменты для работы. Он не сдавался и не оставлял попыток продать свои работы. Бытует мнение, что ему удалось сбыть только одну картину. Это не так. Возможно, их было более 20. Известно, что одну из своих первых работ он продал французскому арт-дилеру. А его дядя заказал ему серию пейзажей Гааги из 19 картин. Также он обменивал некоторые работы на еду или инструменты для рисования. А Тео продал в галерее в Лондоне картину «Красные виноградники в Арле», которую купила за 400 франков бельгийская художница.

Ссора с Полем Гогеном и безумие, которое подарило миру великий шедевр

«Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой», 1889 год.

Осенью 1888 года Поль Гоген приехал в Арль, чтобы обсудить с Ван Гогом идею создания мастерской для художников. Они много спорили и не могли прийти к консенсусу. 23 декабря между ними разгорелась очередная ссора, в ходе которой Ван Гог набросился на друга с бритвой в руках, но Гогену удалось увернуться и остановить вспыльчивого художника. После Гоген спешно уехал из города. То ли от раскаяния, то ли из-за злоупотребления абсентом Ван Гог в ночь после ссоры отрезал себе мочку уха. На следующий день его поместили в психиатрическую больницу, где у него случился новый приступ агрессии, после которого его определили в палату для буйных пациентов с диагнозом «эпилепсия височных долей». После одной лечебницы художник перекочевал в другую — в заведение для душевнобольных в Сен-Поле. В периоды ремиссии ему разрешали писать картины. Например, свою знаменитую «Звездную ночь» Ван Гог написал именно здесь. В больнице Винсент прожил год и за это время создал около 150 картин и 100 рисунков.

«Звездная ночь», 1889 год.

В период между лечением купили его картину «Красные виноградники», пришел успех после выставки Салона Независимых в Париже. А еще ему написал Гоген: в письме он признал Ван Гога равным себе. В мае-июне 1890 года Винсент приехал во французский городок Овер-сюр-Уаз, где его наблюдал врач Гаше. И именно там художник вновь испытал сильное разочарование в личной жизни. Он писал с натуры дочь врача, Маргариту Гаше, и, конечно же, быстро ею увлекся. Но его чувства не были взаимными: Ван Гог снова был жестоко отвергнут.

«Маргарита Гаше за пианино», 1890 год.

Ван Гог умер в возрасте 37 лет в 1889 году. По одной версии, это был несчастный случай, по другой — самоубийство или даже убийство. Но общепринято считать, что художник вышел из дома с инструментами для рисования и выстрелил себе в область сердца из револьвера, предназначенного для отпугивания птиц. Пуля прошла ниже, это позволило ему добраться до гостиницы, где ему вызвали врача. Тот осмотрел рану Ван Гога и сообщил печальные новости Тео, который немедленно приехал в Овер-сюр-Уаз и оставался с братом до самой его кончины. Через 29 часов после ранения художник скончался от потери крови. В кармане у него нашли неоконченное письмо к Тео. Последней картиной гения стала работа «Пшеничное поле с воронами». Существует версия о том, что именно на этом поле Ван Гог свел счеты с жизнью либо же ему «помогли» это сделать. Американские историки Стивен Найфи и Грегори Уайт Смит предполагают, что живописец не совершал самоубийства, а был ранен молодым человеком из числа тех, с кем он регулярно выпивал.

«Пшеничное поле с воронами», 1890 год.

После смерти Винсента Тео впал в депрессию, которая переросла в серьезное нервное расстройство, а через полгода он ушел из жизни вслед за братом. Спустя четверть века, 8 апреля 1914 года, останки Винсента и Тео Ван Гогов перезахоронили рядом друг с другом на кладбище в Овер-сюр-Уаз.

А как же подсолнухи?

«Подсолнухи», 1888 год.

Многие полагают, что знаменитая картина с подсолнухами — одна-единственная. Но это не так. На самом деле их 6: 2 с лежащими подсолнухами и 4 со стоящими в вазе, которые были нарисованы в Арле. Одна из них находится в Национальной галерее в Лондоне. Она предназначалась для украшения комнаты Поля Гогена. В работе над этим циклом художник использовал технику импасто. Он наносил краску толстым слоем из тюбика, а затем размазывал пальцами. Таким образом художник создавал рельеф картины и трехмерный эффект.

Ночь без черного цвета

«Ночная терраса кафе», 1888 год.

«Ночная терраса кафе» написана художником без использования черной краски. Этот факт кажется невероятным. Ночь Ван Гога разноцветная, источником света служит фонарь, который окрашивает террасу кафе. Винсент очень любил желтый цвет и звездное небо, в этой картине он соединил эти две страсти. А свободные столики так и манят зайти в это кафе. Картина находится в Нидерландах в Музее Крёллер-Мюллер.

Детали, которые не сразу бросаются в глаза

«Спальня в Арле», 1889 год.

Всего Винсент написал 3 такие картины, которые отличаются насыщенностью цветов и выбором миниатюр внутри этих работ. Чтобы разглядеть особенности данной спальни, нужно быть настоящим знатоком творчества художника и внимательным человеком. Выше помещен третий вариант, на стенах которого можно разглядеть миниатюры следующих картин: автопортрет, «Хлеба и кипарисы», «Оливы», «Жнец». Первую и вторую версии «Спальни» он подарил брату, а третий — сестре и матери. В этих картинах он вновь использовал свои любимые цвета: желтый и голубой, которые олицетворяют уют и теплоту.

Наследие

Кадр из фильма «Жажда жизни» (1956), в роли Ван Гога — Кирк Дуглас.

О многих великих художниках мы узнали благодаря их смелости когда-то заявить о себе. Ван Гог не побоялся писать в своей манере, по которой мы с легкостью определяем руку мастера. Сегодня о нем снимают кино, проходят мультимедийные выставки, люди с большим интересом погружаются в его ни на что не похожий мир. В Амстердаме есть Музей Ван Гога, где собрана самая большая коллекция его работ в мире. Музей открылся в 1973 году и является вторым по посещаемости в Нидерландах. Ключевую роль в распространении творческого наследия Винсента сыграла Йоханна, жена его брата Тео. Она организовывала выставки его работ в музеях, после ее смерти дело продолжил ее сын, который был назван в честь талантливого дяди. Впоследствии картины художника стали достоянием Фонда Винсента Ван Гога, который был создан при поддержке государства и племянника выдающегося голландского постимпрессиониста.