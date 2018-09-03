Уличный художник создает объемные граффити, стирающие грань между нарисованным и реальным
Граффити — это не всегда просто рисунки на стенах. Что вы скажете об обмане зрения и сознания, когда с определенного ракурса мозг воспринимает картинку объемной и реальной? Именно это и является визитной карточкой уличного художника из Лиссабона Серхио Одейта (Sergio Odeith), начинавшего с классических граффити и получившего в результате поклонников по всему миру и контракты с Coca-Cola, Samsung и Shell.
Редакция AdMe.ru восхищается талантливым стрит-артом и любит качественные оптические иллюзии. Поэтому мы никак не могли пройти мимо такого прекрасного образца и того, и другого.
Серхио Одейт начал свое знакомство с граффити в 1990-х в родном Лиссабоне. Как и большинство уличных художников, в первое время он творил нелегально. Позже он увлекся трехмерной графикой, которую сам окрестил техникой sombre 3D («теневое 3D»): композиция, перспектива, детали и тени создавали единую реалистичную картину, словно парящую в воздухе перед стеной.
Многие художники, использующие подобную технику, останавливаются на будто бы висящих в воздухе надписях и абстракциях. Такие работы есть и у Серхио Одейта.
Но гораздо большую известность ему принесли его невероятные насекомые, пауки и сюжетные работы, при взгляде на которые невольно приходит в голову ассоциация с попаданием в какую-то виртуальную реальность.
Арахнофобам лучше пролистать следующие несколько фото
Некоторые работы очень напоминают кадры из фильма или компьютерной игры
Немного о том, как это делается
Как выглядят объемные граффити с разных ракурсов
Бонус: какой уличный художник может обойтись без социального подтекста?
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Фото на превью odeith / Instagram, odeith / Instagram