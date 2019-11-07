Украинский художник рисует меткие граффити. Увидев их на улице, вы бы забыли, куда шли

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Гамлет Зиньковский — художник из Харькова, который нарисовал на стенах своего родного города десятки черно-белых граффити. Увидев его минималистичные и необычайно глубокие работы, хочется остановиться и задуматься о жизни. Кажется, «украинский Бэнкси» именно этого и добивался.

Нас в AdMe.ru впечатлил талант Гамлета, поэтому мы решили показать вам его стрит-арт.

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«Эта стена — мой дом».

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На улицах ваших городов есть граффити? Если да, то какие именно?

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