Учитель младших классов рисует комиксы о своих буднях (И его терпению хочется поставить памятник)

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Кольм Кафф (Colm Cuffe) родом из графства Голуэй, Ирландия, где работает учителем младших классов. Воспитание будущего поколения — работа не из легких, и парень нашел интересный способ получить разрядку после тяжелого рабочего дня: он рисует комиксы о школьных курьезах, которые знакомы каждому.

Кроме фейсбука Кольм выкладывает свои работы в инстаграме и твиттере, и мы собрали самые интересные из них. Приятного просмотра!

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Признавайтесь, вы тоже удивлялись, когда встречали своих учителей где-нибудь за пределами школы? А та учительница физики, которая учила 3 поколения вашей семьи, наверняка еще работает и на вид ни капельки не изменилась?