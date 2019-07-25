У кота Семена не бывает хандры и апатии, потому что он следует своим 11 правилам жизни

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Знакомьтесь: это кот Семен. Однажды он попал в лапы усталости, безнадеги и хронического плохого настроения, и ему не захотелось туда возвращаться. Тогда он создал список правил, которые всегда бы настраивали на лучшее и напоминали о главном. Конечно, Семен понимает, что помимо списка желательно обзавестись хорошими друзьями и родными душами, которые помогут в трудную минуту. Но он точно пригодится на каждый день, чтобы повышать уровень эндорфинов и уверенности в себе.

Мы в AdMe.ru уверены, что для хорошего настроения иногда хватит и слова, поэтому пусть эти иллюстрации помогут вам, если у вас сейчас не самая светлая полоса в жизни.

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Какое правило из личного опыта вы бы добавили в этот список?

Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru

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