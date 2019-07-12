17 типичных фраз людей, которые говорят на языке своих профессий (Кто понял, что врач сказал?)

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У каждой профессии есть свои особенности, а у любого специалиста в запасе имеются типичные фразы, по которым даже незнакомые люди безошибочно определяют, кто перед ним стоит: стоматолог, продавец, парикмахер. Задумывались ли вы над тем, как выглядите со стороны, когда находитесь на службе?

AdMe.ru понаблюдал за людьми на их рабочих местах и решил, что у каждой профессии есть свой язык.

1. О, ты психотерапевт! Скажи что-нибудь на психотерапевтском

А вот как звучат типичные фразы на языках других профессий

2. На кассирском

3. На коучевском

4. На врачебном

5. На фотографском

6. На экскурсоводском

7. На стоматологском

8. На продавцово-консультантском

9. На ветеринарском

10. На учительском

11. На сисадминском

12. На фрилансерском

13. На блогерском

14. На домашне-кондитерском

15. На фитнес-тренерском

16. На парикмахерском

17. На госучрежденческом

А какая типичная фраза у представителей вашей профессии?