17 типичных фраз людей, которые говорят на языке своих профессий (Кто понял, что врач сказал?)
У каждой профессии есть свои особенности, а у любого специалиста в запасе имеются типичные фразы, по которым даже незнакомые люди безошибочно определяют, кто перед ним стоит: стоматолог, продавец, парикмахер. Задумывались ли вы над тем, как выглядите со стороны, когда находитесь на службе?
AdMe.ru понаблюдал за людьми на их рабочих местах и решил, что у каждой профессии есть свой язык.
1. О, ты психотерапевт! Скажи что-нибудь на психотерапевтском
А вот как звучат типичные фразы на языках других профессий
2. На кассирском
3. На коучевском
4. На врачебном
5. На фотографском
6. На экскурсоводском
7. На стоматологском
8. На продавцово-консультантском
9. На ветеринарском
10. На учительском
11. На сисадминском
12. На фрилансерском
13. На блогерском
14. На домашне-кондитерском
15. На фитнес-тренерском
16. На парикмахерском
17. На госучрежденческом
А какая типичная фраза у представителей вашей профессии?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru