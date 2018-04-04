Турецкий художник создает картины, в которых узнает себя каждая влюбленная женщина
Турецкий художник Айкут Айдогду (Aykut Aydoğdu) — истинный мастер цифрового искусства. Поклонники живописца даже сравнивают его сюрреалистичные картины с полотнами Сальвадора Дали. Главная героиня сюжетов большинства картин Айкута — женщина. Влюбленная и прекрасная, она словно причудливый ребус, который, кажется, художнику удалось разгадать.
AdMe.ru восхищается работами Айкута и спешит показать вам картины, наполненные любовью, женственностью и красотой.
Космическая любовь
Мечтательница
Я заставлю твое сердце пылать
Цветы внутри
Вниз
Ты мой космос
Расцветать
Вселенная
Душа
Скажи мне, о чем твои мысли
Карта
Я пришлю тебе свое сердце
Любовь слепа
Голова в облаках
Дождь или слезы
Портрет
Космос внутри
А какая картина впечатлила вас больше всего? Какие ассоциации у вас возникли?
Фото на превью Aykut Aydoğdu, Aykut Aydoğdu