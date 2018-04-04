Турецкий художник создает картины, в которых узнает себя каждая влюбленная женщина

Турецкий художник Айкут Айдогду (Aykut Aydoğdu) — истинный мастер цифрового искусства. Поклонники живописца даже сравнивают его сюрреалистичные картины с полотнами Сальвадора Дали. Главная героиня сюжетов большинства картин Айкута — женщина. Влюбленная и прекрасная, она словно причудливый ребус, который, кажется, художнику удалось разгадать.

AdMe.ru восхищается работами Айкута и спешит показать вам картины, наполненные любовью, женственностью и красотой.

Космическая любовь

Мечтательница

Я заставлю твое сердце пылать

Цветы внутри

Вниз

Ты мой космос

Расцветать

Вселенная

Душа

Скажи мне, о чем твои мысли

Карта

Я пришлю тебе свое сердце

Любовь слепа

Голова в облаках

Дождь или слезы

Портрет

Космос внутри

А какая картина впечатлила вас больше всего? Какие ассоциации у вас возникли?

Фото на превью Aykut Aydoğdu, Aykut Aydoğdu

29 На склад!
3 Комментарии
  • 4 апреля 2018
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  • 8058

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