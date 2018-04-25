Трогательный комикс, который поймет каждый, кому хоть раз разбивали сердце

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Каждому из нас хоть раз разбивали сердце, но справлялись все с этим ударом по-разному. В этом комиксе, наверное, многие узнают себя.

AdMe.ru нарисовал историю одного обычного человека, который однажды доверился любимому, но обжегся. Наверняка мы не преувеличим, сказав, что большинство читателей увидят в этом комиксе историю и своего сердца. По крайней мере, мы очень на это надеемся.

Каждый человек рождается с сердцем, которое открыто миру. В детстве наше сердце намного больше нас самих

Но с годами сердце как бы уменьшается, съеживается — мы все меньше доверяем людям

А потом мы встречаем того, кому решаемся отдать наше сердце — все без остатка

Однако он может оказаться совсем не тем человеком, который оценит ваш дар по достоинству

Люди с разбитым сердцем поступают по-разному. Кто-то выбрасывает сердце и пытается заполнить пустоту в груди всем, чем только можно

А кто-то идет на сделку с совестью и крадет сердце другого человека. Такие люди живут, уверяя себя, что счастливы

Но есть и настоящие смельчаки, которые вновь и вновь отдают разбитое сердце в руки другого человека в надежде, что на этот раз не прогадали

Человек может ранить вас. И просто уйти

А может, он останется, и вдохновит вас, и поддержит. Рядом с ним вы найдете силы, чтобы залатать разбитое сердце

Риск есть всегда, но оно того стоит!