5 тайн знаменитых картин Леонардо да Винчи
Какие же еще тайны зашифровал в своих работах легендарный мастер?
AdMe.ru предлагает открыть для себя удивительный мир великого художника.
1. Ошибка в картине Salvator Mundi («Спаситель мира»)
Если присмотреться к картине, то можно заметить, что сфера в руках у Иисуса прозрачна. А ведь кто, как не Леонардо, изучивший оптику вдоль и поперек, должен был знать, что фон за хрустальной сферой не может быть такой. Он должен увеличиться и стать нечетким. Зачем великий художник допустил такую ошибку, доподлинно не известно.
2. Удивительный факт о «Тайной вечере»
Что может объединять Иуду и Иисуса в данном полотне? Есть притча, согласно которой натурщиком для обоих был один и тот же человек. К сожалению, кто это был точно, до наших дней сведений не дошло.
Однако согласно легенде, да Винчи нашел своего Иисуса в церковном хоре, где тот служил певчим. Позже, когда фреска была почти завершена и для образа Иуды мастер не мог найти никого, Леонардо заметил в канаве очень пьяного мужчину со следами разгульной жизни на лице. Когда да Винчи завершил образ Иуды, натурщик признался, что ему знакомо это изображение и он 3 года назад позировал художнику в качестве Иисуса.
3. Еще один удивительный факт о «Тайной вечере»
Еще один интересный нюанс данной фрески. Рядом с Иудой лежит опрокинутая солонка. Интересно, что данный факт может быть наглядным примером поверья, что рассыпанная соль к беде. Ведь на полотне изображен момент, когда Иисус говорит о том, что один из собравшихся предаст его.
4. Эта картина работы Леонардо да Винчи?
Найдена картина «Портрет Изабеллы д’Эсте», которая, по мнению ученых, принадлежит кисти гениального художника. На это указывает пигмент и грунтовка, идентичная другим картинам Леонардо, а также само изображение женщины, невероятно схожее с Моной Лизой (в частности улыбка).
5. Дама с горностаем ли?
«Дама с горностаем» прошла через новую технику сканирования и удивила ученых тем, что, оказывается, не всегда была с горностаем. Как минимум 2 варианта картины были нарисованы на одном и том же полотне, до того как оно приняло известный нам сейчас вид. Первый вариант без горностая, а второй — с совершенно другим зверьком.
Фото на превью wikipedia