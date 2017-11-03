5 тайн знаменитых картин Леонардо да Винчи

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1. Ошибка в картине Salvator Mundi («Спаситель мира»)

Если присмотреться к картине, то можно заметить, что сфера в руках у Иисуса прозрачна . А ведь кто, как не Леонардо, изучивший оптику вдоль и поперек, должен был знать, что фон за хрустальной сферой не может быть такой. Он должен увеличиться и стать нечетким. Зачем великий художник допустил такую ошибку, доподлинно не известно.

2. Удивительный факт о «Тайной вечере»

Что может объединять Иуду и Иисуса в данном полотне? Есть притча, согласно которой натурщиком для обоих был один и тот же человек. К сожалению, кто это был точно, до наших дней сведений не дошло.

Однако согласно легенде, да Винчи нашел своего Иисуса в церковном хоре, где тот служил певчим. Позже, когда фреска была почти завершена и для образа Иуды мастер не мог найти никого, Леонардо заметил в канаве очень пьяного мужчину со следами разгульной жизни на лице. Когда да Винчи завершил образ Иуды, натурщик признался, что ему знакомо это изображение и он 3 года назад позировал художнику в качестве Иисуса.