То, как вы сидите в гостях, может многое рассказать о вас
Все люди разные. И психологи не перестают напоминать нам об этом, приводя кучу доводов. Наш сегодняшний тест расскажет о вас все по тому, как вы сидите в гостях. Но не стоит принимать его слишком серьезно, потому что он не психологический, а шуточный. К тому же каждый из нас знает, что в каждой шутке есть доля правды, так что поехали!
AdMe.ru предлагает узнать о себе чуточку больше — просто выберите ту позу, которая наиболее вам подходит.
1. Латентный авантюрист
Вы утонченный, элегантный и в то же время открытый человек. Но вам лучше не наливать ничего крепче валерьянки, а то вы будете находиться в этой же позе, но вверх ногами и на люстре.
2. Словесный маньяк
Вы эмоциональный человек. Страстно любите жизнь, и поэтому к вам всегда тянутся другие. Ваш рот порой бывает сложно заткнуть, поэтому еды вам накладывают больше всех, чтобы хоть иногда иметь возможность насладиться тишиной.
3. Постигший дзен
Вы зожник и новообращенный йог. Даже если сейчас это не так, то скоро вы в них все равно превратитесь.
4. Владыка плюшевых земель
Вы привыкли доминировать и чувствовать свою власть. В основном над мягкими предметами.
5. Самобытный вечный двигатель
Вы нестандартная личность. Неординарная настолько, что многие от вас просто в шоке. Вы всегда стройны, потому что в таком положении сложно есть.
6. Свой среди всех
Вы невероятно компанейский человек. Вам по душе долгие разговоры. Поэтому вы любите ходить в гости. И оставаться там с ночевкой. На месяц-другой.
7. Местный житель зоны комфорта
Вы интроверт, который в большой компании чувствует себя слегка неуютно. От такого стресса голова у вас перестает работать. Но не вся — есть можете.
8. Виртуальный лукавец
Вы обожаете интриги, подковерные игры и власть. Вас наконец-то дождались в гостях, потому что ваш любимый сериал закончился и теперь вы снова в реальности.
9. Человек-неистовость
Вы общительны и любите ходить в гости, потому что вам необходимо рассказывать окружающим все, что у вас на душе. Но, так как ваш словесный фонтан и бурную жестикуляцию, из-за которой разбивается все, что бьется, и падает все, что может упасть, сложно остановить, хозяева обычно прибегают к крайним мерам.
10. Отчаянный правдоруб
Вы не ходите в гости (а не вас не приглашают). Потому что вы самодостаточный, независимый человек, который привык говорить людям только правду, приправляя ее сарказмом и язвительностью.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru