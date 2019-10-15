Типы родителей, которых вы непременно встретите на школьном собрании (И в родительском чате!)

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Не все родители одинаково полезны. Одни постоянно помогают учителям и оперативно решают учебные вопросы. А другие создают проблемы и усложняют жизнь даже школьной уборщице. Но все они одинаково обеспокоены судьбой своих детей и ради них вступают в родительский комитет, мастерят по ночам поделки, сдают деньги на шторы. И даже терпят родительские чаты — в конце статьи оцените бонусную картинку именно о них.

AdMe.ru ко всему подходит с юмором, поэтому составил шуточную классификацию родителей, которые регулярно встречаются на родительских собраниях. Проверьте, а может, это вы тот самый родитель-передоз?

1. Родитель-вопрос

2. Родитель-не-вопрос

3. Родитель-наизнос

4. Родитель-босс

5. Родитель-завхоз

6. Родитель-антивзнос

7. Родитель-видос

8. Родитель-мимопроходос

9. Родитель-ЗОЖ

10. Родитель-передоз

11. Родитель-невменоз

12. Родитель-пофигос

13. Родитель-официоз

14. Родитель-невтерпеж

Бонус: однажды в родительском чате выбирали подарок для учителя

Кто узнал себя? И какие еще типы родителей вы бы выделили?

Иллюстратор Polina Chernevina специально для AdMe.ru

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