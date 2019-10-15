Типы родителей, которых вы непременно встретите на школьном собрании (И в родительском чате!)

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Не все родители одинаково полезны. Одни постоянно помогают учителям и оперативно решают учебные вопросы. А другие создают проблемы и усложняют жизнь даже школьной уборщице. Но все они одинаково обеспокоены судьбой своих детей и ради них вступают в родительский комитет, мастерят по ночам поделки, сдают деньги на шторы. И даже терпят родительские чаты — в конце статьи оцените бонусную картинку именно о них.