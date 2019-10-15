Типы родителей, которых вы непременно встретите на школьном собрании (И в родительском чате!)
Не все родители одинаково полезны. Одни постоянно помогают учителям и оперативно решают учебные вопросы. А другие создают проблемы и усложняют жизнь даже школьной уборщице. Но все они одинаково обеспокоены судьбой своих детей и ради них вступают в родительский комитет, мастерят по ночам поделки, сдают деньги на шторы. И даже терпят родительские чаты — в конце статьи оцените бонусную картинку именно о них.
AdMe.ru ко всему подходит с юмором, поэтому составил шуточную классификацию родителей, которые регулярно встречаются на родительских собраниях. Проверьте, а может, это вы тот самый родитель-передоз?
1. Родитель-вопрос
2. Родитель-не-вопрос
3. Родитель-наизнос
4. Родитель-босс
5. Родитель-завхоз
6. Родитель-антивзнос
7. Родитель-видос
8. Родитель-мимопроходос
9. Родитель-ЗОЖ
10. Родитель-передоз
11. Родитель-невменоз
12. Родитель-пофигос
13. Родитель-официоз
14. Родитель-невтерпеж
Бонус: однажды в родительском чате выбирали подарок для учителя
Кто узнал себя? И какие еще типы родителей вы бы выделили?
Иллюстратор Polina Chernevina специально для AdMe.ru