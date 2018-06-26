Типы людей, которые вы уже видели или обязательно встретите на свадьбе

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Свадьба от свадьбы отличается местом проведения, платьем невесты, праздничным столом и даже выбором декораций, но только не присутствующими на ней гостями. Как ни странно, но абсолютно на любом свадебном торжестве вы точно встретите этих персонажей.

Мы в AdMe.ru вспомнили, каких свадебных героев нам доводилось видеть на празднике и чем же каждый из них уникален.

1. Тамада

Атрибуты: микрофон, универсальный костюм и интересные конкурсы. Качества: неиссякаемый словарный запас и невероятная харизма. Характеристика: умеет пить со всеми родственниками и при этом не пьянеть; заставит танцевать даже вашу прапрабабушку.

2. Подружка невесты

Атрибуты: короткое сексуальное платье в обтяжку, хищный взгляд. Качества: незамужняя. Характеристика: ловит букет невесты с любого расстояния; любит танцевать на столе и участвовать во всех конкурсах; в конце мероприятия может на плече у невесты разрыдаться от переизбытка чувств и алкоголя в организме.

3. Фотограф

Атрибуты: фотоаппарат, светоотражатель, аккумуляторы и набор визиток. Качества: один из немногих людей, которые в свадебной суматохе сохраняют полное спокойствие. Характеристика: сделает осиную талию у 200-килограммовой тетушки и ровную спину у горбатого дядюшки, а также добавит недостающих спецэффектов вашему празднику; не отвечает на ваши звонки еще полгода, прежде чем отдать фотографии.

4. Очень дальний родственник

Атрибуты: незнакомое лицо. Качества: молчаливый и неразговорчивый. Характеристика: появляется из ниоткуда и рассказывает о том, что помнит вас еще совсем малюткой; никто никогда не может вспомнить, кто его пригласил, поэтому не исключено, что приходит просто без приглашения.

5. Друг детства жениха

Атрибуты: истории из совместного прошлого и компромат в виде фотографий в телефоне. Качества: проверенный временем. Характеристика: растрогает всех гостей душещипательным тостом о мужской дружбе; отмечает свадьбу жениха как свою; может поддаться очарованию подружки невесты и закончить вечер в ее объятиях.

6. Критик

Атрибуты: кислая мина. Качества: никто не любит, но все равно приглашают на все праздники. Характеристика: рассказывает всем, что именно не удалось на вашей свадьбе по сравнению с ее (прошедшей или будущей); может нарядиться в белое платье, как невеста, чтобы перетянуть на себя внимание.

7. Селфиман

Атрибуты: камера на ее телефоне и на мобильных окружающих. Качества: открытая, умеет ловить момент (хоть и не самый удачный). Характеристика: тот человек, у которого точно будет больше фоток, чем у профессионального фотографа; в разгар веселья начинает снимать видео и фотографировать в 2 раза чаще.

8. Богатый родственник

Атрибуты: наличные в карманах штанов, в кошельке и сумочке жены. Качества: своей щедростью точно окупит вам половину свадьбы. Характеристика: к концу вечера все гости будут в курсе его источников дохода и того, что сын учится в Лондоне; считает, что имеет право обращаться ко всем на «ты» и прижиматься к подружкам невесты во время танцев.

9. Человек-тост

Атрибуты: от бокала шампанского до чего-либо покрепче в правой руке. Качества: обеспечит, чтобы все гости были в «нужной» кондиции и пошли танцевать. Характеристика: придумывает новый тост, не успев договорить предыдущий; к концу вечера начнет разговоры за жизнь; часто является не родственником или другом, а отдыхающим из другого зала ресторана.

10. Хомяк

Атрибуты: вместительная сумка, одежда с карманами. Качества: жадная, но зато не позволит продуктам испортиться. Характеристика: умеет попасть на торжество без приглашения и спрятать в сумку половину праздничного стола; «отобьет» подаренные на свадьбу деньги, даже уйдет с прибылью.

А каких людей доводилось встречать на свадьбе вам?