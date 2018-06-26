Типы людей, которые вы уже видели или обязательно встретите на свадьбе
Свадьба от свадьбы отличается местом проведения, платьем невесты, праздничным столом и даже выбором декораций, но только не присутствующими на ней гостями. Как ни странно, но абсолютно на любом свадебном торжестве вы точно встретите этих персонажей.
Мы в AdMe.ru вспомнили, каких свадебных героев нам доводилось видеть на празднике и чем же каждый из них уникален.
1. Тамада
Атрибуты: микрофон, универсальный костюм и интересные конкурсы.
Качества: неиссякаемый словарный запас и невероятная харизма.
Характеристика: умеет пить со всеми родственниками и при этом не пьянеть; заставит танцевать даже вашу прапрабабушку.
2. Подружка невесты
Атрибуты: короткое сексуальное платье в обтяжку, хищный взгляд.
Качества: незамужняя.
Характеристика: ловит букет невесты с любого расстояния; любит танцевать на столе и участвовать во всех конкурсах; в конце мероприятия может на плече у невесты разрыдаться от переизбытка чувств и алкоголя в организме.
3. Фотограф
Атрибуты: фотоаппарат, светоотражатель, аккумуляторы и набор визиток.
Качества: один из немногих людей, которые в свадебной суматохе сохраняют полное спокойствие.
Характеристика: сделает осиную талию у 200-килограммовой тетушки и ровную спину у горбатого дядюшки, а также добавит недостающих спецэффектов вашему празднику; не отвечает на ваши звонки еще полгода, прежде чем отдать фотографии.
4. Очень дальний родственник
Атрибуты: незнакомое лицо.
Качества: молчаливый и неразговорчивый.
Характеристика: появляется из ниоткуда и рассказывает о том, что помнит вас еще совсем малюткой; никто никогда не может вспомнить, кто его пригласил, поэтому не исключено, что приходит просто без приглашения.
5. Друг детства жениха
Атрибуты: истории из совместного прошлого и компромат в виде фотографий в телефоне.
Качества: проверенный временем.
Характеристика: растрогает всех гостей душещипательным тостом о мужской дружбе; отмечает свадьбу жениха как свою; может поддаться очарованию подружки невесты и закончить вечер в ее объятиях.
6. Критик
Атрибуты: кислая мина.
Качества: никто не любит, но все равно приглашают на все праздники.
Характеристика: рассказывает всем, что именно не удалось на вашей свадьбе по сравнению с ее (прошедшей или будущей); может нарядиться в белое платье, как невеста, чтобы перетянуть на себя внимание.
7. Селфиман
Атрибуты: камера на ее телефоне и на мобильных окружающих.
Качества: открытая, умеет ловить момент (хоть и не самый удачный).
Характеристика: тот человек, у которого точно будет больше фоток, чем у профессионального фотографа; в разгар веселья начинает снимать видео и фотографировать в 2 раза чаще.
8. Богатый родственник
Атрибуты: наличные в карманах штанов, в кошельке и сумочке жены.
Качества: своей щедростью точно окупит вам половину свадьбы.
Характеристика: к концу вечера все гости будут в курсе его источников дохода и того, что сын учится в Лондоне; считает, что имеет право обращаться ко всем на «ты» и прижиматься к подружкам невесты во время танцев.
9. Человек-тост
Атрибуты: от бокала шампанского до чего-либо покрепче в правой руке.
Качества: обеспечит, чтобы все гости были в «нужной» кондиции и пошли танцевать.
Характеристика: придумывает новый тост, не успев договорить предыдущий; к концу вечера начнет разговоры за жизнь; часто является не родственником или другом, а отдыхающим из другого зала ресторана.
10. Хомяк
Атрибуты: вместительная сумка, одежда с карманами.
Качества: жадная, но зато не позволит продуктам испортиться.
Характеристика: умеет попасть на торжество без приглашения и спрятать в сумку половину праздничного стола; «отобьет» подаренные на свадьбу деньги, даже уйдет с прибылью.
А каких людей доводилось встречать на свадьбе вам?
Иллюстратор Ekaterina Gandrabura специально для AdMe.ru