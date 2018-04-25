Тест: Угадайте шедевр по фрагменту и узнайте свою роль в мире искусства

Высокое искусство считается достоянием любой нации. И неважно, как далеко вы находитесь от Эрмитажа или Лувра, эти картины слишком известны, и, вероятно, вы сможете узнать их по одному только фрагменту. Давайте это проверим.

AdMe.ru предлагает пройти тест, в результате которого вам будет присвоено шуточное звание знатока искусства и его девиз. За каждый правильный ответ добавляйте себе балл, за неправильный — 0 баллов. Поехали.

1. Этот фрагмент взят из самой дорогой картины в мире. Откуда он?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

2. Эта картина слишком известна. Узнаете?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

3. А из какого произведения искусства может быть этот фрагмент?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

4. На каком полотне можно встретить этот кадр?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

5. Как называется картина с участием этой улыбчивой особы?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

6. А этот яркий фрагмент взят из какой картины?

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© wikimedia  

7. Что за удивительная женщина изображена на этой картине?

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© wikimedia  

8. Такой вид мог быть изображен только на картине...

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© wikimedia  

9. Эти руки невозможно не узнать. Это же...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

10. Это сочетание красного и синего цветов ярко выражено в полотне...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

11. Из какой картины взят этот темный уголок?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© wikimedia  

12. Такой взрыв красок можно увидеть на картине...

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© wikimedia  

Расшифровка ответов

Итак, вы набрали:

  • 0–4 балла: звание — «ученик Малевича», девиз: «Рисуй, как будто никого не видишь и никого не слышишь!»
  • 5–8 баллов: звание — «студент Леонардо», девиз: «Мадонну я узнаю из тысячи: по глазам, по щекам...»
  • 9–12 баллов: звание — «магистр искусств Дж. Поллока», девиз: «Тут капнем краской, там размажем, здесь добавим — картина готова!»

Как быстро вы разгадали картины? А какое звание получили?

Фото на превью wikimedia

1 На склад!
2 Комментарии
  • 25 апреля 2018
  • 2
  • 3088

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