Тест: Угадайте шедевр по фрагменту и узнайте свою роль в мире искусства
Высокое искусство считается достоянием любой нации. И неважно, как далеко вы находитесь от Эрмитажа или Лувра, эти картины слишком известны, и, вероятно, вы сможете узнать их по одному только фрагменту. Давайте это проверим.
AdMe.ru предлагает пройти тест, в результате которого вам будет присвоено шуточное звание знатока искусства и его девиз. За каждый правильный ответ добавляйте себе 1 балл, за неправильный — 0 баллов. Поехали.
1. Этот фрагмент взят из самой дорогой картины в мире. Откуда он?
2. Эта картина слишком известна. Узнаете?
3. А из какого произведения искусства может быть этот фрагмент?
4. На каком полотне можно встретить этот кадр?
5. Как называется картина с участием этой улыбчивой особы?
6. А этот яркий фрагмент взят из какой картины?
7. Что за удивительная женщина изображена на этой картине?
8. Такой вид мог быть изображен только на картине...
9. Эти руки невозможно не узнать. Это же...
10. Это сочетание красного и синего цветов ярко выражено в полотне...
11. Из какой картины взят этот темный уголок?
12. Такой взрыв красок можно увидеть на картине...
Расшифровка ответов
Итак, вы набрали:
- 0–4 балла: звание — «ученик Малевича», девиз: «Рисуй, как будто никого не видишь и никого не слышишь!»
- 5–8 баллов: звание — «студент Леонардо», девиз: «Мадонну я узнаю из тысячи: по глазам, по щекам...»
- 9–12 баллов: звание — «магистр искусств Дж. Поллока», девиз: «Тут капнем краской, там размажем, здесь добавим — картина готова!»
Как быстро вы разгадали картины? А какое звание получили?
Фото на превью wikimedia