Тест: Угадайте шедевр по фрагменту и узнайте свою роль в мире искусства

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Высокое искусство считается достоянием любой нации. И неважно, как далеко вы находитесь от Эрмитажа или Лувра, эти картины слишком известны, и, вероятно, вы сможете узнать их по одному только фрагменту. Давайте это проверим.

AdMe.ru предлагает пройти тест, в результате которого вам будет присвоено шуточное звание знатока искусства и его девиз. За каждый правильный ответ добавляйте себе 1 балл, за неправильный — 0 баллов. Поехали.

1. Этот фрагмент взят из самой дорогой картины в мире. Откуда он?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

2. Эта картина слишком известна. Узнаете?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

3. А из какого произведения искусства может быть этот фрагмент?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

4. На каком полотне можно встретить этот кадр?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

5. Как называется картина с участием этой улыбчивой особы?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

6. А этот яркий фрагмент взят из какой картины?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

7. Что за удивительная женщина изображена на этой картине?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

8. Такой вид мог быть изображен только на картине...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

9. Эти руки невозможно не узнать. Это же...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

10. Это сочетание красного и синего цветов ярко выражено в полотне...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

11. Из какой картины взят этот темный уголок?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

12. Такой взрыв красок можно увидеть на картине...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © wikimedia

Расшифровка ответов

Итак, вы набрали: 0–4 балла: звание — «ученик Малевича», девиз: «Рисуй, как будто никого не видишь и никого не слышишь!»

звание — «ученик Малевича», девиз: «Рисуй, как будто никого не видишь и никого не слышишь!» 5–8 баллов: звание — «студент Леонардо», девиз: «Мадонну я узнаю из тысячи: по глазам, по щекам...»

звание — «студент Леонардо», девиз: «Мадонну я узнаю из тысячи: по глазам, по щекам...» 9–12 баллов: звание — «магистр искусств Дж. Поллока», девиз: «Тут капнем краской, там размажем, здесь добавим — картина готова!»

Как быстро вы разгадали картины? А какое звание получили?