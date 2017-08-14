Тест: Сможете ли вы отличить картины, проданные за миллионы долларов, от детского творчества?

Современное искусство порой приводит нас в недоумение. Картины раскупают на аукционах за миллионы долларов. В то время как наши дети, казалось бы, могли нарисовать и «получше».

Adme.ru собрал для вас 10 дорогущих картин vs. обычных картинок и предлагает проверить свои знания и интуицию. Итак, перед вами детские каракули или произведения именитых художников?

1. Заливка в Paint или дорогущая картина за миллион долларов?

2. Оттенки красного или образец современного искусства?

3. Занимательная геометрия для детей или шедевр современного искусства?

4. Крестик с окантовкой или творение таланта?

5. Рецепт от врача или произведение гения?

6. Просто белый квадрат или очередное высокое искусство?

7. Работа школьника или известный графический натюрморт «Фрукты возле графина»?

8. А сколько бы вы отдали за этот шедевр? Или это рисунок Пети из 3-го «Б» класса?

9. Следы от царапин кота или произведение модного течения «резаных картин»?

10. Рисунок ребенка или гениальная абстракция?

11. Буйство красок на бумаге или известная картина «Земляные черви»?

12. Рисунок в редакторе или утонченная абстракция?

13. Это мы рисуем сад на уроке ИЗО? Или картина, проданная за миллионы долларов?

Результат

1. Ответ: «Кроваво-красное зеркало», Герхард Рихтер, цена — $ 1 314 500.

2. Ответ: случайный набор цветов на палитре.

3. Ответ: «Green White», Эльсуорт Келли, цена — $ 1 650 500.

4. Ответ: наши таланты не хуже мастеров умеют пользоваться графическим редактором.

5. Ответ: «Untitled», Сай Твомбли, цена — $ 2 300 000.

6. Ответ: просто белый квадрат, ничего высокого!

7. Ответ: школьный рисунок ученицы 10-го класса.

8. Ответ: «Без названия», Марк Ротко, цена — $ 28 000 000.

9. Ответ: «Концепция пространства, ожидание», Лучо Фонтана, цена — $ 1 500 000.

10. Ответ: рисунок ребенка.

11. Ответ: «Земляные черви», Джексон Поллок.

12. Рисунок в редакторе.

13. Ответ: «Цветущие деревья», Наталья Гончарова, цена — $ 3 960 000.

14 На склад!
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