Тест: Сможете ли вы отличить картины, проданные за миллионы долларов, от детского творчества?
Современное искусство порой приводит нас в недоумение. Картины раскупают на аукционах за миллионы долларов. В то время как наши дети, казалось бы, могли нарисовать и «получше».
Adme.ru собрал для вас 10 дорогущих картин vs. обычных картинок и предлагает проверить свои знания и интуицию. Итак, перед вами детские каракули или произведения именитых художников?
1. Заливка в Paint или дорогущая картина за миллион долларов?
2. Оттенки красного или образец современного искусства?
3. Занимательная геометрия для детей или шедевр современного искусства?
4. Крестик с окантовкой или творение таланта?
5. Рецепт от врача или произведение гения?
6. Просто белый квадрат или очередное высокое искусство?
7. Работа школьника или известный графический натюрморт «Фрукты возле графина»?
8. А сколько бы вы отдали за этот шедевр? Или это рисунок Пети из 3-го «Б» класса?
9. Следы от царапин кота или произведение модного течения «резаных картин»?
10. Рисунок ребенка или гениальная абстракция?
11. Буйство красок на бумаге или известная картина «Земляные черви»?
12. Рисунок в редакторе или утонченная абстракция?
13. Это мы рисуем сад на уроке ИЗО? Или картина, проданная за миллионы долларов?
Результат
1. Ответ: «Кроваво-красное зеркало», Герхард Рихтер, цена — $ 1 314 500.
2. Ответ: случайный набор цветов на палитре.
3. Ответ: «Green White», Эльсуорт Келли, цена — $ 1 650 500.
4. Ответ: наши таланты не хуже мастеров умеют пользоваться графическим редактором.
5. Ответ: «Untitled», Сай Твомбли, цена — $ 2 300 000.
6. Ответ: просто белый квадрат, ничего высокого!
7. Ответ: школьный рисунок ученицы 10-го класса.
8. Ответ: «Без названия», Марк Ротко, цена — $ 28 000 000.
9. Ответ: «Концепция пространства, ожидание», Лучо Фонтана, цена — $ 1 500 000.
10. Ответ: рисунок ребенка.
11. Ответ: «Земляные черви», Джексон Поллок.
12. Рисунок в редакторе.
13. Ответ: «Цветущие деревья», Наталья Гончарова, цена — $ 3 960 000.