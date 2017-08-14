Тест: Сможете ли вы отличить картины, проданные за миллионы долларов, от детского творчества?

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Современное искусство порой приводит нас в недоумение. Картины раскупают на аукционах за миллионы долларов. В то время как наши дети, казалось бы, могли нарисовать и «получше».

Adme.ru собрал для вас 10 дорогущих картин vs. обычных картинок и предлагает проверить свои знания и интуицию. Итак, перед вами детские каракули или произведения именитых художников?