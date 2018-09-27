Художник зашифровал в этой картинке отсылки к 25 сериалам. Сможете найти их все?

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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или даже записать — исследования Университета Калифорнии доказывают: лучше всего мы запоминаем данные, которые можно визуализировать. Но действует ли эта закономерность, когда, найдя интересный сериал, мы проглатываем пару сезонов за вечер? Проверьте сами.

AdMe.ru объединил в одной иллюстрации 25 отсылок, без которых невозможно вообразить атмосферу самых популярных сериалов современности и нескольких олдскул-шедевров. Сможете ли вы обнаружить и разгадать все пасхалки?

Нашли все отсылки? Загляните в ответы, чтобы проверить себя.

Ответы

1. «Друзья»: все отсылки размещены на кухне Моники Геллер. 2. «Теория Большого взрыва»: одна из любимых футболок Шелдона Купера. 3. «Молодой папа»: шляпа, которую носил герой Джуда Лоу. 4. «Остаться в живых»: пиво из найденного брошенным в джунглях автомобиля. 5. «Черное зеркало»: тот самый гаджет из заставки. 6. «Доктор Кто»: звуковая отвертка 11-го Доктора. 7. «Твин Пикс»: вишневый пирог и «чашечка чертовски хорошего кофе». 8. «В Филадельфии всегда солнечно»: «ромокорок» — одно из коронных блюд сериала. 9. «Острые козырьки»: головной убор в стиле тех, что носили участники банды. 10. «Офис»: кружка Майкла Скотта, босса «Офиса». 11. «Настоящий детектив»: кружка и человечек, которого сделал из обрезков банки Растин Коул во время интервью. 12. «Сыны анархии»: знаменитая жилетка. 13. «Ходячие мертвецы»: Люсиль — бита Нигана, обернутая колючей проволокой, появившаяся в 6-м сезоне. 14. «Секретные материалы»: легендарный плакат из кабинета Фокса Малдера. 15. «Игра престолов»: модель Вселенной, появляющаяся в заставке сериала. 16. «Сверхъестественное»: печать, защищающая братьев Винчестеров от вселения демона. 17. «Клан Сопрано»: отсылка к рекламному щиту бара, принадлежащего мафиозной семье. 18. «Ривердейл»: фрагмент вывески кафе, в котором происходит значительная часть действия. 19. «Шерлок»: голова бизона в наушниках, висящая в комнате Холмса между окон. 20. «Клиника»: Рауди, чучело собаки, которое Джей Ди и Терк купили на дворовой распродаже. 21. «Как я встретил вашу маму»: синий горн, украденный Тедом Мосби из ресторана ради Робин. 22. «Очень странные дела»: система из гирлянд и нарисованного алфавита, с помощью которой Джойс связывалась с пропавшим сыном. 23. «Во все тяжкие»: обгоревшая игрушка, оказавшаяся в бассейне Уолтера Уайта после авиакатастрофы над Альбукерке. 24. «Ганнибал»: отсылка к существу, появлявшемуся в видениях и снах Уилла Грэма. 25. «Доктор Хаус»: «огненная» трость Грегори Хауса, демонстрирующая, по его словам, быстроту его ходьбы.