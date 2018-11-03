Тест для настоящих интеллигентов: Какие города изображены на картинах знаменитых художников?

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Представьте, что у вас появилась возможность отправиться в прошлое и прогуляться по узким улочкам любимого города. Или стать свидетелем интересных исторических событий — например поприсутствовать при том, как воздвигали пирамиды в Древнем Египте, побывать в Германии в 1916 году, когда страна впервые перешла на летнее время, или увидеть любимый город глазами знаменитых художников.

AdMe.ru предлагает пройти небольшой тест и угадать, какой именно город изображен на картинах знаменитых художников, чтобы, «путешествуя во времени», вы не заблудились. За каждый верный ответ прибавляйте 1 балл. Готовы? Вперед!

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3.

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4.

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5.

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6.

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7.

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8.

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9.

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0–5 баллов

Экспертом вас назвать сложно, но унывать не стоит. Самое время пойти в картинную галерею и освежить память.

6–10 баллов

Неплохой результат! Еще немного, и вы станете настоящим специалистом.

11–16 баллов

Поздравляем! Вы наверняка очень много путешествуете или знаток живописи. В любом случае от вашего зоркого глаза не ускользнет никакая достопримечательность.

А какой результат у вас?