Тест для настоящих интеллигентов: Какие города изображены на картинах знаменитых художников?

Представьте, что у вас появилась возможность отправиться в прошлое и прогуляться по узким улочкам любимого города. Или стать свидетелем интересных исторических событий — например поприсутствовать при том, как воздвигали пирамиды в Древнем Египте, побывать в Германии в 1916 году, когда страна впервые перешла на летнее время, или увидеть любимый город глазами знаменитых художников.

AdMe.ru предлагает пройти небольшой тест и угадать, какой именно город изображен на картинах знаменитых художников, чтобы, «путешествуя во времени», вы не заблудились. За каждый верный ответ прибавляйте 1 балл. Готовы? Вперед!

1.

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© Marc Chagall / guggenheim  

2.

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© Oskar Kokoschka / artchive  

3.

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© Fedor Alekseev / artchive  

4.

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© Franz Unterberger / artchive  

5.

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© Vasily Vereshchagin / wikipedia  

6.

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© Oskar Kokoschka / artchive  

7.

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© Ernst Kirchner / artchive  

8.

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© Alexey Maslov / artchive  

9.

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© Einar Wegener (Lily Elbe) / artchive  

10.

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© Robert Nuffson / artchive  

11.

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© Sylvester Shchedrin / tretyakovgallery  

12.

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© Giovanni Antonio Canal (Canaletto) / artchive  

13.

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© Eugene Boudin / artchive  

14.

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© Nikolai Makovsky / artchive  

15.

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© Oskar Kokoschka / artchive  

16.

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© Apollinarius Vasnetsov / artchive  

0–5 баллов
Экспертом вас назвать сложно, но унывать не стоит. Самое время пойти в картинную галерею и освежить память.

6–10 баллов
Неплохой результат! Еще немного, и вы станете настоящим специалистом.

11–16 баллов
Поздравляем! Вы наверняка очень много путешествуете или знаток живописи. В любом случае от вашего зоркого глаза не ускользнет никакая достопримечательность.

А какой результат у вас?

Фото на превью Franz Unterberger / artchive

2 На склад!
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