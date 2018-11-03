Тест для настоящих интеллигентов: Какие города изображены на картинах знаменитых художников?
Представьте, что у вас появилась возможность отправиться в прошлое и прогуляться по узким улочкам любимого города. Или стать свидетелем интересных исторических событий — например поприсутствовать при том, как воздвигали пирамиды в Древнем Египте, побывать в Германии в 1916 году, когда страна впервые перешла на летнее время, или увидеть любимый город глазами знаменитых художников.
AdMe.ru предлагает пройти небольшой тест и угадать, какой именно город изображен на картинах знаменитых художников, чтобы, «путешествуя во времени», вы не заблудились. За каждый верный ответ прибавляйте 1 балл. Готовы? Вперед!
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0–5 баллов
Экспертом вас назвать сложно, но унывать не стоит. Самое время пойти в картинную галерею и освежить память.
6–10 баллов
Неплохой результат! Еще немного, и вы станете настоящим специалистом.
11–16 баллов
Поздравляем! Вы наверняка очень много путешествуете или знаток живописи. В любом случае от вашего зоркого глаза не ускользнет никакая достопримечательность.
А какой результат у вас?
Фото на превью Franz Unterberger / artchive