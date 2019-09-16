Теперь суперчерным цветом в мире может пользоваться только один человек. И вы его знаете

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Компания Surrey NanoSystems разработала уникальное вещество, которое обладает самым черным цветом в мире. Оно называется вантаблэк и поглощает 99,96 % падающего на него света. Им заинтересовался скульптор Аниш Капур, который известен всему миру благодаря своей «Фасолинке» в Чикаго (США). Именно он приобрел эксклюзивные права на использование этой краски, создав тем самым монополию на суперчерный цвет.

Мы в AdMe.ru вооружились очками и черной цветовой палитрой, чтобы получше разглядеть отличия.

Вантаблэк — самый черный цвет из всех возможных

Суперчерное вещество изначально было разработано для аэрокосмической и оборонной отраслей. Состоит оно из углеродных нанотрубок, которые выращиваются на алюминиевой фольге. Человеческим глазом такой черный цвет воспринимается как черная дыра или бездна. Это происходит за счет практически полного отсутствия отраженного света. Для сравнения: самый черный уголь поглощает только 96 % света. Образец вантаблэка выставлен в Музее науки в Лондоне.

Именно это свойство и привлекло Капура. Сам он говорит следующее: «Это нереальное вещество нереального качества. В своем творчестве я всегда использовал экзотические материалы». Аниш приобрел права на суперчерный цвет и стал использовать его в своих работах, чтобы создать эффект погружения и дезориентации у людей. Учитывая тот факт, что этот новый черный цвет поглощает почти 100 % света, вполне можно оказаться потерянным, глядя на бездонные, безграничные, пугающе темные произведения искусства.

Отличия самого черного цвета от обычного

Оказывается, черный бывает очень разным, вполне возможны все 50 оттенков. Чтобы понять отличия самого черного от обычного, мы сделали коллаж из работы Капура и знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Разница, как видите, очевидна.

Двухмерная черная реальность

Аниш Капур всегда экспериментировал с цветом, в 1992 году в португальском музее Серралвеш он представил инсталляцию «Спуск в Лимбо». Впоследствии он ее усовершенствовал, создав благодаря черному цвету ощущение двухмерной реальности. Дело в том, что это не просто плоский круг на полу, как кажется на первый взгляд. На самом деле это отверстие, ведущее на 2,5 метра вниз в некое пространство, на дне которого все окрашено в черный цвет. Но для нашего глаза объект выглядит очень реалистичным. Создается полное ощущение, что это какой-то суперобъемный черный круг. Эта невероятно созданная иллюзия привела к тому, что в 2018 году один из туристов, любовавшийся инсталляцией, провалился в нее. К счастью, он отделался только ушибами. Такое сильное воздействие цвета на человека и привлекает художника. Поэтому неудивительно, что Капур был заинтересован в приобретении суперчерного цвета. Он его использовал в еще одной своей инсталляции, которая носит такое же название, как и предыдущая, но находится в галерее Континуа на Кубе.

Еще интересен тот факт, что Аниш Капур не захотел делиться вантаблэком с другими художниками, что вызвало негативную реакцию с их стороны. Многие возмущались, в частности, Кристиан Ферр, который сказал следующее: «Этот цвет в мире изобразительного искусства как динамит. У нас должно быть право пользоваться им. Не могут права на него принадлежать одному человеку».

А теперь работы Капура, которые вы, скорее всего, знаете

Клауд-Гейт, в народе просто «Фасолинка», Чикаго.

Аниш Капур — скульптор и художник, являющийся ярким представителем современного искусства, его работы просты и лаконичны, он любит использовать изогнутые линии и насыщенные цвета. В своих ранних работах он покрывал произведения пигментом, который охватывал даже пол вокруг них. Еще скульптор виртуозно вписывает зеркальные поверхности в города, которые дают возможность взглянуть на мегаполисы под другим углом.

«Зеркало неба», Нью-Йорк.

Увидеть работы Аниша можно в музеях по всему миру: это и Музей современного искусства в Нью-Йорке, и Тейт-Модерн в Лондоне, и Fondazione Prada в Милане, и Музей Гуггенхейма в Бильбао, а также во многих других. В 1991 году скульптор стал лауреатом премии Тернера, одной из самых престижных в мире современного искусства.

«Грязный угол», инсталляция в Версале, Париж.

Художник является обладателем редкого титула — рыцаря-бакалавра, поэтому обращаться к нему нужно исключительно как «Сэр Аниш Капур». Еще Капур является членом Королевской академии художеств, а также почетным доктором в Оксфорде.

«Орбита», Стаффорд, Лондон.