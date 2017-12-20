17 цветочных рисунков на женских телах, которые язык не поворачивается назвать татуировками
Pis Saro — талантливая тату-художница из Крыма. В своих нежных акварельных работах она придерживается растительной тематики, украшая тела женщин цветами невероятной красоты. Художница рассказывает, что ее вдохновляют путешествия и разнообразие природы. Наблюдая за флорой, девушка находит идеи для будущих татуировок.
Мы в AdMe.ru влюбились в работы Pis Saro, поэтому сделали для вас подборку лучших из них.
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Вдохновленные природой татуировки превращают женщин в прекрасных нимф:
Какая татуировка от Pis Saro понравилась вам больше всего? Расскажите в комментариях.
Фото на превью pissaro_tattoo / instagram, pissaro_tattoo / instagram