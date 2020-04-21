20 правдивых комиксов для тех, кто устал от историй про успешный успех и эффективную эффективность
Сегодня интернет просто заполонили идеальные люди: красотки, чей вес держится на завидно маленькой цифре, гуру отношений, знающие, как сохранить даже самый безнадежный брак, мамочки в декрете, чьи дети всегда опрятны и послушны. Художница Таня с говорящим ником selfreflexia не понаслышке знает, что значит постоянно стараться соответствовать чьим-то ожиданиям. В своем инстаграм-аккаунте она ведет дневник самоанализа и с помощью картинок рассказывает о том, как принять свое несовершенство и нормально себя чувствовать.
Нам в AdMe.ru очень понравилось то, с каким юмором художница относится к таким важным темам, и мы спешим показать вам самые уморительные иллюстрации этой талантливой девушки.
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В какой иллюстрации вы узнали себя? Над чем от души посмеялись?
Фото на превью selfreflexia / Instagram