20 правдивых комиксов для тех, кто устал от историй про успешный успех и эффективную эффективность

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Сегодня интернет просто заполонили идеальные люди: красотки, чей вес держится на завидно маленькой цифре, гуру отношений, знающие, как сохранить даже самый безнадежный брак, мамочки в декрете, чьи дети всегда опрятны и послушны. Художница Таня с говорящим ником selfreflexia не понаслышке знает, что значит постоянно стараться соответствовать чьим-то ожиданиям. В своем инстаграм-аккаунте она ведет дневник самоанализа и с помощью картинок рассказывает о том, как принять свое несовершенство и нормально себя чувствовать.