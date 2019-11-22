Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

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Настя Лемова — автор проекта «Настенькины комиксы», где каждый может найти что-то свое, будь то описание жизни «офисного заповедника» или милые зарисовки из жизни простого дизайнера. Глядя на эти простые рисунки, чувствуешь, что губы волей-неволей расплываются в улыбке, а настроение улучшается с каждой минутой просмотра.