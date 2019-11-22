Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

10
0
0
1k

Настя Лемова — автор проекта «Настенькины комиксы», где каждый может найти что-то свое, будь то описание жизни «офисного заповедника» или милые зарисовки из жизни простого дизайнера. Глядя на эти простые рисунки, чувствуешь, что губы волей-неволей расплываются в улыбке, а настроение улучшается с каждой минутой просмотра.

Нас в AdMe.ru восхитили Настины работы, и мы решили показать их вам.

14.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

13.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

12.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

11.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

10.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

9.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

8.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

7.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

6.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

5.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

4.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

3.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

2.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

1.

© nastenka_comics / instagram  

Талантливая художница из России кое-что поняла про эту жизнь и делится своими наблюдениями с нами

А какие еще ситуации вам бы хотелось увидеть в Настиной рисовке?

Фото на превью nastenka_comics / instagram

10
0
0
1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться