Тайная жизнь домашних животных и немного философии от художника из Москвы
Художник из Москвы Евгений Федотов создает сетевой комикс «Кошки-мышки» уже более 9 лет. Его творчество понравится любителям мягкого, ничуть не пошлого юмора, легкой иронии и ненавязчивой житейской философии. Котовладельцы получат дополнительную порцию удовольствия, узнавая повадки своего питомца и находя неожиданные ответы на извечные вопросы, зачем он так делает и о чем он вообще думает.
AdMe.ru предлагает вам подборку комиксов «Кошки-мышки» на самые разные темы: от кошачьей психологии до ситуаций, в которых многие из нас узнают себя.
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А у вас есть домашние животные? Какие из показанных ситуаций до боли знакомы вам?
Фото на превью Евгений Федотов