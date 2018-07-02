Тайная жизнь домашних животных и немного философии от художника из Москвы

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Художник из Москвы Евгений Федотов создает сетевой комикс «Кошки-мышки» уже более 9 лет. Его творчество понравится любителям мягкого, ничуть не пошлого юмора, легкой иронии и ненавязчивой житейской философии. Котовладельцы получат дополнительную порцию удовольствия, узнавая повадки своего питомца и находя неожиданные ответы на извечные вопросы, зачем он так делает и о чем он вообще думает.