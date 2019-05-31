Студент из Сыктывкара тонко подметил сходство героев «Игры престолов» с персонажами советских мультиков
Пока в интернете набирает подписи петиция с требованием переснять 8-й сезон «Игры престолов», художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов предложил свой вариант решения проблемы. Он поразмышлял, что было бы, если бы персонажей сериала сыграли герои советских мультиков. Его Чебурашка Бурерожденный, Пятачок в плаще Ночного Дозора и команды «Метеор» и «Вымпел», превратившиеся в белых ходоков, уже покорили сердца пользователей.
Мы в AdMe.ru не могли не поделиться авторской интерпретацией «Игры престолов» с вами. Спойлер: на Железном троне окажется кот!
1. Волк и Заяц из «Ну, погоди!» весьма органичны в ролях Пса и Арьи Старк
2. Малыш в образе Джоффри Баратеона играет в совсем не детские игры, а Карлсон Тирион Ланнистер пьет из своего кубка явно не варенье
3. В ночной дозор выходят Винни-Пух Сэм Тарли и Пятачок Джон Сноу
4. Помните песню «Погода была ужасная...»? Персонажи мультика «Принцесса и Людоед» идеально олицетворяют отношения Рамси Болтона и Сансы Старк
5. Так вот кто занял Железный трон! Ведь и в Королевской Гавани неплохо кормят
6. Чебурашка Бурерожденный, Матерь крокодилов, одного из которых точно зовут Геной
7. Никто не водится с Варисом, а зря...
8. Кто может быть лучшим кандидатом на роль белых ходоков, как не хоккеисты, каждый день выходящие на лед?
9. Аналогия Серсеи и Джейме Ланнистеров с Принцессой и Трубадуром очевидна
10. Ты заходи, если что, к нам в Братство без знамен
11. Предводитель дотракийцев в гневе — настоящий лев
12. И снова 100-процентное попадание: Бран Старк и впрямь вылитый Маугли
13. Бармалей — Эурон Грейджой — пока единственный герой серии, вдохновленный не «Союзмультфильмом», а студией «Киевнаучфильм»
14. Его Котейшество и Томмен Гав
15. Удав Безупречный и Мартышка в роли его возлюбленной
16. Вот что было бы, если бы герои «Тайны третьей планеты» переоделись в меха одичалых
Бонус: «И так сойдет»
Неужели таким был девиз создателей сериала Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса в последних сезонах?
Фото на превью prokky93 / Instagram