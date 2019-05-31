Студент из Сыктывкара тонко подметил сходство героев «Игры престолов» с персонажами советских мультиков

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Пока в интернете набирает подписи петиция с требованием переснять 8-й сезон «Игры престолов», художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов предложил свой вариант решения проблемы. Он поразмышлял, что было бы, если бы персонажей сериала сыграли герои советских мультиков. Его Чебурашка Бурерожденный, Пятачок в плаще Ночного Дозора и команды «Метеор» и «Вымпел», превратившиеся в белых ходоков, уже покорили сердца пользователей.

Мы в AdMe.ru не могли не поделиться авторской интерпретацией «Игры престолов» с вами. Спойлер: на Железном троне окажется кот!

1. Волк и Заяц из «Ну, погоди!» весьма органичны в ролях Пса и Арьи Старк

2. Малыш в образе Джоффри Баратеона играет в совсем не детские игры, а Карлсон Тирион Ланнистер пьет из своего кубка явно не варенье

3. В ночной дозор выходят Винни-Пух Сэм Тарли и Пятачок Джон Сноу

4. Помните песню «Погода была ужасная...»? Персонажи мультика «Принцесса и Людоед» идеально олицетворяют отношения Рамси Болтона и Сансы Старк

5. Так вот кто занял Железный трон! Ведь и в Королевской Гавани неплохо кормят

6. Чебурашка Бурерожденный, Матерь крокодилов, одного из которых точно зовут Геной

7. Никто не водится с Варисом, а зря...

8. Кто может быть лучшим кандидатом на роль белых ходоков, как не хоккеисты, каждый день выходящие на лед?

9. Аналогия Серсеи и Джейме Ланнистеров с Принцессой и Трубадуром очевидна

10. Ты заходи, если что, к нам в Братство без знамен

11. Предводитель дотракийцев в гневе — настоящий лев

12. И снова 100-процентное попадание: Бран Старк и впрямь вылитый Маугли

13. Бармалей — Эурон Грейджой — пока единственный герой серии, вдохновленный не «Союзмультфильмом», а студией «Киевнаучфильм»

14. Его Котейшество и Томмен Гав

15. Удав Безупречный и Мартышка в роли его возлюбленной

16. Вот что было бы, если бы герои «Тайны третьей планеты» переоделись в меха одичалых

Бонус: «И так сойдет»

Неужели таким был девиз создателей сериала Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса в последних сезонах?