Стилист творит чудеса, создавая новые образы. И перевоплощения говорят лучше всяких слов

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Известный имидж-дизайнер и художник из Латвии Константин Богомолов — гений, постоянно ищущий идеальный индивидуальный образ для каждого человека. Константин работал во многих модных журналах, на телевидении, в модельных агентствах и готовил показы мод. Благодаря пониманию психологии и богатому опыту в фешен-индустрии, Константину удается найти что-то уникальное в каждом своем клиенте, помочь им раскрыться, почувствовать себя более уверенно и расцвести.

AdMe.ru выбрал 20 вдохновляющих работ Константина и его учеников, которые докажут вам, что каждый человек может блистать.

1. Юлия (41), бухгалтер

2. Лидия (43), бухгалтер

3. Илона (47), школьный учитель

4. Вилма (50), менеджер

5. Юрате (42), флорист

6. Маирита (36), оператор

7. Наталья (41), домохозяйка

8. Людмила и Тамара (65), сестры-близнецы, стоматологи

9. Ирина (42), дизайнер интерьера

10. Наталья (38), школьный учитель

11. Джоланта (39), почтовый оператор

12. Джоланта (53), предприниматель

13. Даива (38), финансовый консультант

14. Лариса (58), предприниматель

15. Татьяна (46), менеджер

16. Жанар (40), директор агентства по организации мероприятий

17. Николай (31), дизайнер-фрилансер

18. Дарья (35), директор по маркетингу

19. Бригита (36), домохозяйка

20. Анна (34), менеджер

Чье преображение вдохновило вас больше всего? Были ли те, кто вам не понравился? Поделитесь с нами в комментариях.