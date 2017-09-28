Спорим, вы не угадаете, из чего сделаны эти скульптуры?

«Глазам не верится», — так думает каждый, глядя на работы Тома Экерта (Tom Eckert). Американский скульптор создает реалистичные композиции, в каждой их которых важное место отведено ткани. Почему это интересно? Потому что на самом деле гладкая, блестящая, мягкая и струящаяся материя его скульптур — это... дерево.

AdMe.ru восхищен мастерством Тома: все свои работы скульптор выполняет из дерева, используя разные техники обработки и покраски.

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Фото на превью Tom Eckert

12 На склад!
14 Комментарии
  • 28 сентября 2017
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