Современный художник рисует сюжеты из жизни простых людей, в которых так легко узнать себя

Художник Валентин Губарев рисует теплые ностальгические сюжеты, и каждый из них — словно стоп-кадр из старинной киноленты. Бигуди, ковры, варежки на резинке, покосившиеся домики — детали, от которых лицо невольно расплывается в грустной улыбке.