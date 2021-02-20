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Современный художник рисует сюжеты из жизни простых людей, в которых так легко узнать себя

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Художник Валентин Губарев рисует теплые ностальгические сюжеты, и каждый из них — словно стоп-кадр из старинной киноленты. Бигуди, ковры, варежки на резинке, покосившиеся домики — детали, от которых лицо невольно расплывается в грустной улыбке.

Мы в AdMe.ru с удовольствием окунулись в пучину воспоминаний, разглядывая картины Валентина, и спешим поделиться творчеством живописца с вами.

Говорят, что зима будет долгой

Один дома

Воспоминания о лете

Вот и белые мухи полетели

Сад

Осеннее настроение

Разморило

Дачная идиллия

Утренние грезы

Скоро весна

Мечтаем

Чаи гоняют

Давайте дружить собаками

Судьба носков

Не ждали

Женский роман

Обозреватель

Открывая мир

А какие воспоминания навеяли вам картины художника?

Фото на превью Валентин Губарев / Facebook
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