Современный художник рисует сюжеты из жизни простых людей, в которых так легко узнать себя
Художник Валентин Губарев рисует теплые ностальгические сюжеты, и каждый из них — словно стоп-кадр из старинной киноленты. Бигуди, ковры, варежки на резинке, покосившиеся домики — детали, от которых лицо невольно расплывается в грустной улыбке.
Мы в AdMe.ru с удовольствием окунулись в пучину воспоминаний, разглядывая картины Валентина, и спешим поделиться творчеством живописца с вами.
Говорят, что зима будет долгой
Один дома
Воспоминания о лете
Вот и белые мухи полетели
Сад
Осеннее настроение
Разморило
Дачная идиллия
Утренние грезы
Скоро весна
Мечтаем
Чаи гоняют
Давайте дружить собаками
Судьба носков
Не ждали
Женский роман
Обозреватель
Открывая мир
А какие воспоминания навеяли вам картины художника?
Фото на превью Валентин Губарев / Facebook
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