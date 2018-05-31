Современные художники доказывают, что настоящее искусство живо
Многие ценители прекрасного разочарованы современным искусством: они полагают, что модные тенденции не идут ни в какое сравнение с работами мастеров старой школы. Но на самом деле искусство живо, и мы готовы это доказать.
AdMe.ru собрал современные картины и скульптуры, которые нарушают все возможные законы
Рассыпающийся водолаз
Гениальность в отражении
Статуя-кит
Вплоть до мелких деталей
Атмосферная картина с ароматом вина
Поначалу кажется, что это окно
Долгие часы работы того стоили
Даже не верится, что это картина
Хрупкое искусство
Уроки пианино
«Звездная ночь» из скрепок
А это художник помещает свои картины в маленький блокнот
И рисует известные скульптуры
Так и хочется потискать
Погружение в музыку
Открывает ночь
Странное, но завораживающее искусство
Фантастическая красота
У жирафа украли пятнышки
Аппетитная природа
Лицо природы перед городом
А вас когда-нибудь поражало современное искусство до глубины души?
Фото на превью eddieputera/instagram