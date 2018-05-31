Современные художники доказывают, что настоящее искусство живо

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Многие ценители прекрасного разочарованы современным искусством: они полагают, что модные тенденции не идут ни в какое сравнение с работами мастеров старой школы. Но на самом деле искусство живо, и мы готовы это доказать.

AdMe.ru собрал современные картины и скульптуры, которые нарушают все возможные законы

Рассыпающийся водолаз

Гениальность в отражении

Статуя-кит

Вплоть до мелких деталей

Атмосферная картина с ароматом вина

Поначалу кажется, что это окно

Долгие часы работы того стоили

Даже не верится, что это картина

Хрупкое искусство

Уроки пианино

«Звездная ночь» из скрепок

А это художник помещает свои картины в маленький блокнот

И рисует известные скульптуры

Так и хочется потискать

Погружение в музыку

Открывает ночь

Странное, но завораживающее искусство

Фантастическая красота

У жирафа украли пятнышки

Аппетитная природа

Лицо природы перед городом

А вас когда-нибудь поражало современное искусство до глубины души?