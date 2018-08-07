Советские рекламные плакаты, каждый из которых — настоящее произведение искусства

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Главные принципы рекламы в СССР: информативность, полезность, необходимый посыл — и ничего лишнего. В создании плакатов принимали участие известные люди. Например, у истоков советской рекламы стоял Владимир Маяковский, работавший в паре с художником Александром Родченко в 1920-х годах прошлого века. Авторы большинства рекламных постеров остались неизвестными, но их работы сохранились, к счастью, и до наших дней.

AdMe.ru собрал яркие, забавные и трогательные плакаты, созданные более полувека назад.

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1920 год

Основание пивоваренного завода «Калинкин» началось в 1795 году. По легенде однажды Екатерина II произнесла: «Первому, кто войдет, будет оказана высочайшая милость». И таким человеком оказался Абрахам Крон, который воспользовался удачей и попросил разрешение на строительство первой в стране пивоварни. Вместе с разрешением от императрицы он получил 30 000 рублей и земельный участок у Невы.

Сигареты табактреста Украины «Сальве» были визитной карточкой Одессы. А рекламный слоган из 1920-х годов гласит: «Слава уходит, как дым.

Деньги уходят, как дым.

Жизнь уходит, как дым.

Ничто так не вечно,

как дым папирос Salve».

1925 год

Художник Александр Зелинский — советский плакатист. Две его работы были представлены в 2010 году во Франции на выставке «Плакат русского конструктивизма 1920-х — 1930-х годов».

В прошлом веке синька непременно присутствовала в арсенале любой хозяйки. Сначала белье стирали, затем кипятили и подсинивали. Последнее делали для того, чтобы убрать желтизну с белых тканей. Кстати, позднее этой же краской молодежь доводила любимые джинсы до заветного оттенка «индиго».

1926 год

Напиток «Крем-сода», продававшийся в советских автоматах, обладал сливочно-ванильным вкусом. В состав первоначального рецепта входили взбитые яйца и газированная вода с сахаром.

1927 год

Моссельпром — торгово-промышленная организация, объединявшая государственные фабрики и заводы пищевой промышленности. До 1925 года в ее «пиаре» участвовал все тот же Владимир Маяковский.

1928 год

В этом плакате таится скрытый смысл: речь о победе Мосполиграфа над главным конкурентом — фабрикой Хаммера. Постер оказался пророческим: фабрики Хаммера давно нет, а Мосполиграф работает до сих пор.

Название «ТЭЖЭ» модницы расшифровывали на все лады: «Тайны женщины», «Тело женщины» и т. д. Однако на самом деле все оказалось гораздо проще: ТэЖэ — это «Трест эфирно-жировых эссенций».

1929 год

Сегодня пустые упаковки от советских папирос продают на аукционах: например, картонка от «Успеха» выставлена за 500 рублей.

Зубная паста была изобретена в 1907 году, в ее состав входили следующие компоненты: зубной порошок, вода, ароматические масла. Хлора же, несмотря на название пасты, в ее составе не было.

1936 год

Мыло в СССР использовалось не только по прямому назначению. Если мальчики коллекционировали марки, то девочки собирали коллекции из яркого и ароматного мыла. Самыми ценными находками были образцы из ГДР, Индии, Финляндии и Болгарии.

1937 год

Наркомпищепром — государственный орган СССР, который регулировал пищевую промышленность. В его состав входило бесчисленное множество подразделений: Главмясо, Главрыба, Главпиво, Главмаргарин и т. д.

В 1936 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян по указу Сталина отправился в США перенимать зарубежный опыт. И именно там он оценил такой продукт общепита, как обжаренные котлеты в булочке, которые продавалась в специальных киосках на улице. В СССР «хамбургеры», как называл их Микоян, были приняты хорошо.

1938 год

Китайские узоры на упаковке — фирменный знак продукции «Красный мак».

Реклама для интуристов

Принято считать, что СССР — страна, закрытая для иностранцев, но обилие постеров, призывающих побывать в Крыму, Ленинграде, Москве, говорит об обратном. Интуристов приглашали посетить живописные уголки широкой и щедрой на невероятные пейзажи советской страны. В 1930-х годах по заказу Интуриста Внешторгиздат выпускал большое количество плакатов для гостей из-за границы.

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