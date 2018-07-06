Скульптор из России делает кукол, которые легко перепутать с чьим-то отражением

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Куклы, конечно, в первую очередь делают для того, чтобы c ними играть, но есть среди них те, которыми хочется только бесконечно любоваться. Одними из таких являются работы скульптора Михаила Зайкова. Они поражают не только своей красотой, но и изяществом исполнения. Всем, кто хочет прикоснуться к прекрасному, стоит это увидеть.

Первую свою куклу российский скульптор Михаил Зайков создал в 2010 году, известным широкой публике стал в 2013-м. С тех пор прошло уже 5 лет, но нам в AdMe.ru очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с его творчеством, ведь искусство делает каждого из нас лучше.

Михаил творит свои шедевры из полимерной глины, чтобы сделать волосы, использует французский мохер, а стеклянные глаза заказывает у немецких мастеров. Из этих, казалось бы, незамысловатых материалов он создает настоящие произведения искусства — куклы словно оживают в его руках и даже с близкого расстояния очень похожи на людей, хоть и маленького роста.

Вдохновение для своих работ скульптор находит в картинах, фильмах, старинных фотографиях. Хотя у Михаила и есть профильное образование скульптора, наличие таланта сложно не заметить. Ему удается не только превосходно создать конструкцию куклы, но и наделить каждую их них особой эмоциональностью, характером и даже шармом.

Все работы автор делает в тандеме с модельером Ириной Куземиной — она виртуозно воспроизводит винтажную одежду из старинных тканей и антикварных французских кружев.

Большинство кукол — это образы европейских девочек-подростков 13−16 лет. Высота каждой — примерно 75 см, сделаны они на шарнирах, что делает конструкцию подвижной и позволяет куклам принимать любое положение.

Работа над такой красотой занимает около месяца. Цена — 70−80 тыс. рублей. Сам процесс изготовления очень трудоемкий, стоимость материалов высокая, кроме этого, каждая кукла индивидуальна и изготавливается в единственном экземпляре. Отсюда и такая цена.

Куклы Михаила Зайкова можно увидеть на всевозможных выставках, в которых он принимает участие.

А вот и сам Михаил со своими великолепными работами.

А вам нравятся эти куклы? Хотели бы себе такую?