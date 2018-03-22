Скульптор из Гонконга создает сюрреалистичные шедевры, будто вылепленные из живой плоти
Скульптуры Джонсона Цанга (Johnson Tsang) словно застыли во мгновении. Одна из серий художника называется «Open Mind» (от англ. — «раскрыть разум»), что означает непредубежденность, широкий кругозор и открытость новому. Именно об этом говорит Цанг через свои сюрреалистичные скульптуры, которые поражают невероятной пластичностью, вниманием к деталям и яркими эмоциями.
Мы в AdMe.ru восхищаемся работами скульптора и спешим показать их вам.
1. Выжать все
2. В целости и сохранности
3. Сбросить облачение
4. Выйти за рамки сознания
5. Выпусти меня
6. Окончательное расставание
7. Душевный шопинг
8. Расширить границы
9. Сжатие
10. Вылепляя любовь
11. Набожность
12. Держаться из последних сил
13. Изолятор
14. На ладонях
15. Прикосновение улыбки
16. Влюбляясь
17. Мощная речь
18. Во мне
19. Разговор по душам
А какая скульптура понравилась вам больше всех?
Фото на превью Johnson Tsang, Johnson Tsang