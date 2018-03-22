Скульптор из Гонконга создает сюрреалистичные шедевры, будто вылепленные из живой плоти

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Скульптуры Джонсона Цанга (Johnson Tsang) словно застыли во мгновении. Одна из серий художника называется «Open Mind» (от англ. — «раскрыть разум»), что означает непредубежденность, широкий кругозор и открытость новому. Именно об этом говорит Цанг через свои сюрреалистичные скульптуры, которые поражают невероятной пластичностью, вниманием к деталям и яркими эмоциями.