Шведская художница показывает, какой разный у нас внутренний мир. И это не увидеть глазами
Художница и писательница Медия Булдук живет в Стокгольме. Недавно она начала делиться с подписчиками необычными работами. На них Медия показывает различие людей в восприятии мира. В своем инстаграме и на сайте художница дополняет каждую картину глубоким комментарием и призывает подписчиков задуматься о своих чувствах и действиях. Каждый из нас может выбрать жизненный путь, и Медия напоминает, что это решение должно быть осознанным.
Нас очень тронули работы Медии, и мы решили поделиться с читателями AdMe.ru иллюстрациями и мыслями художницы.
1. «Берегите свою энергию. Учитесь держаться на расстоянии от энергетических вампиров»
2. «В ней есть магия, которая становится сильнее с каждым днем. Она распространит эту магию, она знает, что это изменит жизни»
3. «Сила внутри тебя. Она ждет, когда ты увидишь ее и выпустишь на волю»
4. «Когда ты превращаешься в сильного и мудрого человека, люди вокруг начинают говорить, что ты изменился. Как будто это плохо»
5. «Не ждите, когда кто-то предложит вам возможность, деньги или работу. Люди не развиваются без опыта и испытаний. Вы должны сами реализовать свой потенциал и нестандартно его использовать»
6. «Тренируй сознание так же, как тело. Тренируй тело так же, как сознание»
7. «Ненависти учат»
8. «Нет плохих учеников и детей. Есть те, кому нужны мотивация, направление и любовь»
9. «Все начинается с идеи. Сначала она может выглядеть безумно. Но все-таки стоит посвятить себя идее, бороться за нее, не забывать, что это ваша мечта»
10. «Раньше я боялась, что люди скажут: „Да кто она такая?“ Теперь я не побоюсь им ответить: „Я это я“»
11. «Выделись из серой массы. Середнячки всегда находятся в ее центре. Внутри тебя, львица, есть сила изменять жизни и будущее»
12. «Иногда великие и умные люди не обнаруживаются с помощью стандартизированных тестов. Потому что у них нестандартное мышление»
13. «Развитие внутри меняет реальность снаружи»
14. «Духовно нищий: „Мне нужны деньги, чтобы заработать деньги“. Духовно богатый: „Идея + ручка и бумага“»
15. «Иногда боль нельзя увидеть»
16. «Счастье зависит от нашего восприятия, а не от того, чем мы владеем»
17. «Многие проблемы — не настоящие проблемы»
18. «Что было бы, если бы мы видели не тело, а душу человека?»
Вам понравились работы и размышления Медии? Какая иллюстрация впечатлила больше всего?