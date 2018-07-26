Шведская художница показывает, какой разный у нас внутренний мир. И это не увидеть глазами

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Художница и писательница Медия Булдук живет в Стокгольме. Недавно она начала делиться с подписчиками необычными работами. На них Медия показывает различие людей в восприятии мира. В своем инстаграме и на сайте художница дополняет каждую картину глубоким комментарием и призывает подписчиков задуматься о своих чувствах и действиях. Каждый из нас может выбрать жизненный путь, и Медия напоминает, что это решение должно быть осознанным.

Нас очень тронули работы Медии, и мы решили поделиться с читателями AdMe.ru иллюстрациями и мыслями художницы.

1. «Берегите свою энергию. Учитесь держаться на расстоянии от энергетических вампиров»

2. «В ней есть магия, которая становится сильнее с каждым днем. Она распространит эту магию, она знает, что это изменит жизни»

3. «Сила внутри тебя. Она ждет, когда ты увидишь ее и выпустишь на волю»

4. «Когда ты превращаешься в сильного и мудрого человека, люди вокруг начинают говорить, что ты изменился. Как будто это плохо»

5. «Не ждите, когда кто-то предложит вам возможность, деньги или работу. Люди не развиваются без опыта и испытаний. Вы должны сами реализовать свой потенциал и нестандартно его использовать»

6. «Тренируй сознание так же, как тело. Тренируй тело так же, как сознание»

7. «Ненависти учат»

8. «Нет плохих учеников и детей. Есть те, кому нужны мотивация, направление и любовь»

9. «Все начинается с идеи. Сначала она может выглядеть безумно. Но все-таки стоит посвятить себя идее, бороться за нее, не забывать, что это ваша мечта»

10. «Раньше я боялась, что люди скажут: „Да кто она такая?“ Теперь я не побоюсь им ответить: „Я это я“»

11. «Выделись из серой массы. Середнячки всегда находятся в ее центре. Внутри тебя, львица, есть сила изменять жизни и будущее»

12. «Иногда великие и умные люди не обнаруживаются с помощью стандартизированных тестов. Потому что у них нестандартное мышление»

13. «Развитие внутри меняет реальность снаружи»

14. «Духовно нищий: „Мне нужны деньги, чтобы заработать деньги“. Духовно богатый: „Идея + ручка и бумага“»

15. «Иногда боль нельзя увидеть»

16. «Счастье зависит от нашего восприятия, а не от того, чем мы владеем»

17. «Многие проблемы — не настоящие проблемы»

18. «Что было бы, если бы мы видели не тело, а душу человека?»