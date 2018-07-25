Кондитер из Лас-Вегаса создает десерты, из-за которых вам захочется забыть обо всех диетах

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Амори Гишон (Amaury Guichon) — обаятельный и талантливый кондитер из Лас-Вегаса. Он подолгу трудится над каждым заказом, а процесс снимает на видео и выкладывает в Instagram. Именно «закулисные» видеоролики подарили Амори известность — раньше он был простым кондитером, а теперь разъезжает по миру с авторскими мастер-классами. Конечно, этих перемен не произошло бы, если бы запечатленные на видео десерты и шоколадные скульптуры не были так хороши.