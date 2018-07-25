Кондитер из Лас-Вегаса создает десерты, из-за которых вам захочется забыть обо всех диетах
Амори Гишон (Amaury Guichon) — обаятельный и талантливый кондитер из Лас-Вегаса. Он подолгу трудится над каждым заказом, а процесс снимает на видео и выкладывает в Instagram. Именно «закулисные» видеоролики подарили Амори известность — раньше он был простым кондитером, а теперь разъезжает по миру с авторскими мастер-классами. Конечно, этих перемен не произошло бы, если бы запечатленные на видео десерты и шоколадные скульптуры не были так хороши.
Мы в AdMe.ru в восторге от мастерства Амори и спешим поделиться с вами его бесспорными шедеврами.
1. Амазонка
2. Наутилус
3. Цветочный помпон из белого шоколада
4. Граммофон
5. Статуя
6. Лимонное кольцо
7. Чернильницы
8. Красиво и снаружи, и внутри
9. Мед
10. Красный цветок
11. Санта-Клаус
12. Карамельные часы
13. Мировой кондитерский тур 2018
14. Шоколадный эксклюзив
15. Атлант
Бонус: а вот и сам Амори
А вы хотели бы попробовать один из десертов Амори Гишона?
Фото на превью amauryguichon / instagram