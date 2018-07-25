Кондитер из Лас-Вегаса создает десерты, из-за которых вам захочется забыть обо всех диетах

Амори Гишон (Amaury Guichon) — обаятельный и талантливый кондитер из Лас-Вегаса. Он подолгу трудится над каждым заказом, а процесс снимает на видео и выкладывает в Instagram. Именно «закулисные» видеоролики подарили Амори известность — раньше он был простым кондитером, а теперь разъезжает по миру с авторскими мастер-классами. Конечно, этих перемен не произошло бы, если бы запечатленные на видео десерты и шоколадные скульптуры не были так хороши.

Мы в AdMe.ru в восторге от мастерства Амори и спешим поделиться с вами его бесспорными шедеврами.

1. Амазонка

2. Наутилус

3. Цветочный помпон из белого шоколада

4. Граммофон

5. Статуя

6. Лимонное кольцо

7. Чернильницы

8. Красиво и снаружи, и внутри

9. Мед

10. Красный цветок

11. Санта-Клаус

12. Карамельные часы

13. Мировой кондитерский тур 2018

14. Шоколадный эксклюзив

15. Атлант

Бонус: а вот и сам Амори

А вы хотели бы попробовать один из десертов Амори Гишона?

Фото на превью amauryguichon / instagram

35 На склад!
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