Самые громкие акты вандализма в истории искусства, которые потрясли мир

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В 455 году н.э. племена вандалов захватили Рим и уничтожили многие произведения античного искусства. После этого случая в наш обиход вошло слово «вандализм». Сейчас вандализм — преступление, которое карается во многих странах. Но это не останавливает арт-хулиганов в своем стремлении испортить предмет искусства и архитектуры. Герои нашей статьи — тому доказательство.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые громкие акты вандализма в мире искусства.

«Пушистый Иисус»

Прихожанка Сесилия Хименес получила у настоятеля храма Милосердия разрешение на реставрацию фрески Ecce Homo («Се человек»). Два года упорной работы — и миру явилось это. Получившееся изображение стало напоминать нечто похожее на мохнатую обезьянку. Пока одни называют итог реставрации актом вандализма, другие защищают творение Сесилии и говорят, что фреска гораздо ценнее и интереснее оригинала. Кстати, узнав про популярность этого шедевра в интернете, церковь стала проводить к нему экскурсии за символическую плату.

Памятник Русалочке в Копенгагене

Начиная с 1960-х годов памятник Русалочке был подвергнут вандализму более десяти раз. Ее взрывали, обливали краской, отпиливали руки и голову, на ней рисовали нижнее белье и пытались одеть. Но каждый раз статуе возвращали первозданный вид. Власти Копенгагена планируют перенести Русалочку подальше в гавань, чтобы избежать новых актов вандализма.

«Иван Грозный убивает своего сына»

Последний громкий акт вандализма произошел совсем недавно. Посетитель Третьяковской галереи ворвался в зал Репина, схватил стойку ограждения и нанес несколько ударов по картине. Толстое стекло, защищавшее полотно, было разбито, холст прорван в трех местах, пострадала рама. В 1913 году картина уже подвергалась нападению. Иконописец Абрам Балашов, частый посетитель Третьяковки, сделал на картине три продольных надреза. Царевич полностью лишился правого глаза, А Иван Грозный — правого уха. Порезы оказались настолько сильными, что Илья Репин практически полностью перерисовывал лица на картине.

«Даная»

История картины «Даная» настолько удивительна, что стала вдохновением для нескольких книг и фильмов. Первой женой Рембрандта стала молодая девушка Саския. Именно с нее он рисовал знаменитую Данаю. Но вскоре Саския умирает, а новая спутница художника Гертье Дикс не смогла смириться с портретом покойной возлюбленной и заставила художника изменить лицо Данаи. В1985 году в Эрмитаже житель Литвы Бронюс Майгис плеснул на картину серную кислоту, а потом порезал. Сначала он объяснил свои действия политическими убеждениями, потом актом женоненавистничества, а после врачи поставили ему диагноз «вялотекущая шизофрения». Казалось бы, «Даная» утеряна навсегда, картину просто не восстановить: краски в середине холста стеклись в одно большое бурое пятно. Спустя 12 лет картину все же удалось восстановить. Теперь каждый посетитель Эрмитажа может полюбоваться полотном в зале голландской и фламандской школ. Чтобы подобное не повторилось, «Даная» защищена стеклом.

«Ночной дозор»

Еще одна картина Рембрандта с интересной и печальной судьбой. Сначала часть картины отрезали (чтобы она поместилась на стене в зале), потом ее похитили нацисты, а после она несколько раз подвергалась нападкам вандалов. Самый громкий случай произошел в 1975 году. Безработный учитель Вильгельм фон Райк ударил картину ножом, утверждая, что так ему велел голос свыше. Через год Райк покончил с собой. В 1990 году картину облили серной кислотой. К счастью, она не пострадала.

«Мона Лиза»

«Мона Лиза» — самая охраняемая картина в мире. Посмотреть на нее можно лишь с дальнего расстояния. Но так было не всегда. В 1911 году картину похитил работник Лувра Винченцо Перуджей. О цели похищения не известно до сих пор. Возможно, он хотел, чтобы шедевр вернулся на родину в Италию. В 1956 году посетитель плеснул в картину кислотой, а в декабре того же года в картину был брошен камень. После чего «Джоконду» оградили от посетителей пуленепробиваемым стеклом. Но и это не останавливает арт-хулиганов! В 2009 году россиянка кинула в картину фарфоровую чашку, купленную в Лувре. Мотив — ей не дали французского гражданства.

«Герника»

Причиной создания картины Пикассо стала бомбардировка города Герники во время гражданской войны в Испании. На город за три часа было сброшено несколько тысяч бомб, около двух тысяч жителей оказались под завалами, Герника горела несколько суток и была уничтожена. В 1974 году молодой художник Тони Шафрази плеснул на картину красную краску и написал KILL LIES ALL. С помощью картины Тони хотел привлечь внимание общественности к ужасам гражданской войны и массовому убийству мирных граждан в Сонгми.

«Супрематизм»

Политический активист и художник Александр Бренер стал известен миру после того, как в 1997 году нарисовал зеленой краской знак доллара на картине Малевича «Супрематизм». Пока никого не было в зале, Александр достал баллончик с краской, разрисовал картину, подозвал охранника и продемонстрировал свою работу. За свое творчество художник получил пять месяцев тюремного заключения.

«Венера с зеркалом»

На создание этой картины Диего Веласкеса вдохновила живопись эпохи Возрождения. Это единственное сохранившееся изображение обнаженного женского тела кисти Веласкеса. И именно оно стало жертвой борьбы женщин за свои права. В 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон изрезала картину ножом для мяса. Ее действия были вызваны арестом подруги Эммелин Панкхерст. Мэри приговорили к шести месяцам заключения. В своем интервью Ричардсон пояснила: «Я пыталась уничтожить картину самой красивой женщины в мифологии в знак протеста против правительства за уничтожение госпожи Панкхерст, которая является самым красивым персонажем в современной истории».

«Федра»

А еще вандализм бывает из-за любви. В 2007 году Ринди Сэм поцеловала картину «Федра» американского художника-абстракциониста Сая Твомбли и оставила на ней след от красной суперстойкой помады. Чтобы удалить с холста столь неожиданный любовный порыв, реставраторы испробовали более 30 способов и химических средств. Но ни одно из них не смогло удалить помаду. Когда на суде спросили Ринди о мотивах этого поступка, она ответила, что поцеловала картину просто потому, что та ей очень понравилась. Но таких позывов не одобрил ни суд, ни сам художник. Женщину оштрафовали на 1501 евро.

Случайный вандализм

Иногда вандализм бывает случайным. Например, в 2006 году неуклюжий посетитель Музея Фицуильяма наступил на развязавшийся шнурок ботинка, упал и разбил сервиз из трех китайских ваз династии Цин. А в 2015 году в Тайване на выставке искусства эпохи Возрождения подросток споткнулся, потерял равновесие, взмахнул рукой и пробил дырку в картине Паоло Порпоры «Цветы».

Вандализм, которого не было

Ну кто не знает историю о том, что Большому сфинксу отбили нос пушечным ядром войска Наполеона? Но рисунки датского путешественника Нордена, сделанные задолго до наполеоновских войск, говорят о том, что сфинкс уже был без носа к приходу Наполеона в Египет. Ученые утверждают, что нос и ритуальную бороду сфинкс потерял из-за погодных условий.

Какой случай вандализма потряс вас больше всего?