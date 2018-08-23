Российский художник создал целый мир, которым правят котики
Вася Ложкин — один из самых популярных современных российских художников. Наверное, почти все видели портреты его милых котиков, злых зайцев и дерзких бабушек. Он рисует придуманный мир и не любит, когда в его иллюстрациях ищут собирательные образы или метафоры. «Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но все же это сказка с хорошим концом», — рассказывает художник.
Нам в AdMe.ru особенно полюбились котики Васи Ложкина. Предлагаем познакомиться с ними поближе и вам.
1. Маршрутка
2. Волшебная дверь
3. Учись
4. Веселые качели
5. Есть чо пожрать?
6. Душ
7. Зачем
8. Селфи в ванной
9. Расписание пробуждений
10. Большой котик
11. Гол
12. Попытка оттащить за уши
13. Умаялась
14. С этого все началось
15. Защитница
16. Иллюзионист
17. Фанат
18. Неужели
19. Несите первое, второе и компот
20. Мы любим
Картиной с каким котиком Васи Ложкина вы бы хотели украсить свой дом? Мы разрываемся между 2-й, 13-й и 20-й.