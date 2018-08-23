Российский художник создал целый мир, которым правят котики

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Вася Ложкин — один из самых популярных современных российских художников. Наверное, почти все видели портреты его милых котиков, злых зайцев и дерзких бабушек. Он рисует придуманный мир и не любит, когда в его иллюстрациях ищут собирательные образы или метафоры. «Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но все же это сказка с хорошим концом», — рассказывает художник.