Российский художник создал целый мир, которым правят котики

Вася Ложкин — один из самых популярных современных российских художников. Наверное, почти все видели портреты его милых котиков, злых зайцев и дерзких бабушек. Он рисует придуманный мир и не любит, когда в его иллюстрациях ищут собирательные образы или метафоры. «Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но все же это сказка с хорошим концом», — рассказывает художник.

Нам в AdMe.ru особенно полюбились котики Васи Ложкина. Предлагаем познакомиться с ними поближе и вам.

1. Маршрутка

2. Волшебная дверь

3. Учись

4. Веселые качели

5. Есть чо пожрать?

6. Душ

7. Зачем

8. Селфи в ванной

9. Расписание пробуждений

10. Большой котик

11. Гол

12. Попытка оттащить за уши

13. Умаялась

14. С этого все началось

15. Защитница

16. Иллюзионист

17. Фанат

18. Неужели

19. Несите первое, второе и компот

20. Мы любим

Картиной с каким котиком Васи Ложкина вы бы хотели украсить свой дом? Мы разрываемся между 2-й, 13-й и 20-й.

29 На склад!
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