Художник создал целый саркастический мир, в котором слишком много общего с нашей жизнью
GuyInTie Comics — это комиксы о жителях выдуманного городка Фристауна. «Тут бывают фантастические явления, не поддающиеся объяснению, а также существа из других миров, скрывающиеся за маской нормальных граждан, но в остальном это обычный город со своими типичными особенностями и жизненными ситуациями», — рассказывает художник Артем Белоусов. В его иллюстрациях, полных сарказма, отменного юмора и отличной порции дерзости, и правда легко узнать нашу действительность.
AdMe.ru выбрал самые крутые комиксы о жизни Фристауна. Добро пожаловать в этот странный нарисованный городок.
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Как вам GuyInTie Comics? Какой сюжет у художника получился самым злободневным?