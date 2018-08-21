Российская художница рисует наших любимых персонажей на пенсии. И, кажется, Золушке повезло меньше всего

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Наверное, всем хотелось узнать, что же было в сказках дальше после слов «и жили они долго и счастливо». Художница из Перми Леся Гусева отвечает на этот вопрос в своей забавной серии иллюстраций «Пенсионерия». Ее героями становятся повзрослевшие персонажи наших любимых мультфильмов, фильмов, комиксов и сериалов.

AdMe.ru собрал портреты принцесс, супергероев и других крутейших персонажей на пенсии. Чтобы не пропустить новые иллюстрации художницы, подписывайтесь на ее инстаграм.

Русалочка

Росомаха

Жасмин, тигр Раджа, Красавица и Чудовище в очереди к ветеринару

Марио и принцесса Пич

Золушка

Аквамен и Дейенерис

Флэш

Лара Крофт

Тор

Халк

Супермен и Покахонтас

Бонус: художница рисует и сценки из советских мультфильмов, а главные роли в них достаются российским звездам

Еще одна серия иллюстраций Леси Гусевой показывает, что происходит с известными картинами, когда на них никто не смотрит