Российская художница покоряет тысячи сердец своими жизненными комиксами

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Жизнь — это вечная полоса препятствий. Именно об этом повествуют комиксы художницы из России Comicada. Ее героиня, как и все мы, постоянно сталкивается с жизненными трудностями. А кошка и кофе остаются ее верными спутниками.

Редакция AdMe.ru спешит показать вам самые популярные комиксы этой талантливой девушки.

19. Никто не смеет нарушить его покой

18. Месть в параллельной вселенной

17. В каждом из нас живет фокусник

16. Когда в жизни и так хватает забот

15. Когда ждешь ответа

14. «Они напали со спины. Я ничего не мог сделать»

13. «Как мне попасть в Свитербург?»

12. Звезда за рулем

11. Коротко о людях с плохим зрением

10. А когда наконец получилось, отрывается только крохотный кусочек

9. Самый сочувствующий собеседник

8. Никогда не ходите в этом районе в одиночку и остерегайтесь шпаны

7. Осторожнее со своими желаниями

6. Каждый. Чертов. Раз

5. Слишком много сыра не бывает

4. Когда хочешь добавить всего каплю радости, но в итоге одни страдания

3. «В поисках летнего настроения»

2. Самый эффективный будильник

1. Потому что кошки всегда остаются кошками

Больше комиксов можно найти на страницах автора в FB, Reddit, VK, Twitter, Pikabu и T.me.

В каком из этих рисунков вы узнали себя? Какие ситуации из своей жизни хотели бы выразить в комиксах?