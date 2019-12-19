Российская художница покоряет тысячи сердец своими жизненными комиксами
Жизнь — это вечная полоса препятствий. Именно об этом повествуют комиксы художницы из России Comicada. Ее героиня, как и все мы, постоянно сталкивается с жизненными трудностями. А кошка и кофе остаются ее верными спутниками.
Редакция AdMe.ru спешит показать вам самые популярные комиксы этой талантливой девушки.
19. Никто не смеет нарушить его покой
18. Месть в параллельной вселенной
17. В каждом из нас живет фокусник
16. Когда в жизни и так хватает забот
15. Когда ждешь ответа
14. «Они напали со спины. Я ничего не мог сделать»
13. «Как мне попасть в Свитербург?»
12. Звезда за рулем
11. Коротко о людях с плохим зрением
10. А когда наконец получилось, отрывается только крохотный кусочек
9. Самый сочувствующий собеседник
8. Никогда не ходите в этом районе в одиночку и остерегайтесь шпаны
7. Осторожнее со своими желаниями
6. Каждый. Чертов. Раз
5. Слишком много сыра не бывает
4. Когда хочешь добавить всего каплю радости, но в итоге одни страдания
3. «В поисках летнего настроения»
2. Самый эффективный будильник
1. Потому что кошки всегда остаются кошками
В каком из этих рисунков вы узнали себя? Какие ситуации из своей жизни хотели бы выразить в комиксах?
Фото на превью comicada / Instagram