13 комиксов, которые показывают, для чего на самом деле нужен парень

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Ученые считают, что счастливые романтические отношения полезны для здоровья. Но женская половина нашей редакции справедливо решила, что плюсы отношений не исчерпываются сферой влияния на самочувствие. Ученые ведь всегда упускают самое важное, правда? Так произошло и в этом случае. AdMe.ru предлагает вам комиксы, нарисованные по результатам опроса девушек, работающих в редакции.

Парень нужен для того, чтобы чесать нос об его колючую щеку, пока он отращивает бороду, которая ему так идет

И чтобы было удобнее спать

Чтобы разнообразить свой гардероб

Для защиты от монстров

И даже от тех, кто живет под кроватью

Чтобы было кому взять на ручки, если вдруг что

Кто как не любимый поддержит девушку на диете?

Принимать важные решения

А еще парни такие теплые!

Чтобы рассказывать, что происходит в фильмах ужасов, когда нам так страшно, что мы закрываем глаза

Без помощи любимого не сделать идеальное фото для инстаграма

Чтобы в путешествии было на чье плечо положить голову

И просто потому, что иметь собственного викинга — это очень круто

Не упустили ли мы чего? Что вы сами цените в отношениях больше, чем красивые глаза и крепкий бицепс?