Психолог создала комикс, который рассказывает о расстройствах пищевого поведения. Его важно увидеть каждой женщине

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Расстройствами пищевого поведения страдают 70 млн человек во всем мире. Но это только официальная статистика, в реальности большинство женщин и мужчин, которые потеряли гармонию в отношениях со своим телом, не обращаются за помощью к специалистам. В нашем обществе постоянные диеты, контроль веса и обеспокоенность составом продуктов считаются почти что нормой. И поэтому людям сложно заметить начало пищевого расстройства.