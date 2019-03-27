Психолог создала комикс, который рассказывает о расстройствах пищевого поведения. Его важно увидеть каждой женщине
Расстройствами пищевого поведения страдают 70 млн человек во всем мире. Но это только официальная статистика, в реальности большинство женщин и мужчин, которые потеряли гармонию в отношениях со своим телом, не обращаются за помощью к специалистам. В нашем обществе постоянные диеты, контроль веса и обеспокоенность составом продуктов считаются почти что нормой. И поэтому людям сложно заметить начало пищевого расстройства.
AdMe.ru нашел комикс, который рассказывает об этой болезни простым языком. Психолог Юлия Лапина и художница Ленни Меньшикова создали историю о коале, которая решила похудеть.
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А вы сталкивались с расстройствами пищевого поведения и увлекались диетами? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и расскажите, что думаете по этому поводу.
Сохранена орфография и пунктуация автора.