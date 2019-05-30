Простыми словами о высоком. Киевлянка на пальцах объясняет смысл мировых художественных шедевров

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Пожалуй, у всех бывали моменты, когда произведение искусства производило сильное впечатление, да такое, что хотелось узнать об этой работе побольше. Но одни подписи к картинам в таком случае не помощники. Как понять, о чем говорят натюрморты, вычислить на мировых полотнах святых по глазам, уловить скрытые смыслы, а порой и шутки художников? Об этом рассказывает киевлянка Мария Дячук — основательница онлайн-проекта What’s Art.

Нам в AdMe.ru больше всего понравились посты Марии о суровом Средневековье. Теперь мы хотим познакомить вас с 12 фактами о живописи и истории, которые точно прокачают ваши знания в области искусства.

12. Пугающие предметы в руках мучеников

Чаще всего к лику святых причисляли тех, кто погиб страшной смертью. Обычно на полотне святой держит либо часть тела, которой его лишили, либо орудие убийства. Есть отдельная группа — главоносцы — несут свою же голову.

11. Когда «нет» значит «нет»

Святая Лючия на портретах часто держит рядом с собой тарелку с... глазами. Девушка исповедовала христианство и не планировала выходить замуж, в III веке н. э. это оказалось опасным решением — потенциальный жених передал ее властям. Есть версия, что святая ослепила себя сама, после того как несостоявшийся возлюбленный заявил, что жить не сможет без ее глаз.

10. Зачем Вильгефортис бороду отрастила

А вот святую Вильгефортис на казнь отправил собственный отец. Девушка планировала служить богу и так не хотела замуж, что тяготилась красотой и молилась, чтобы у нее выросла борода. Ее желание исполнилось.

9. Почему средневековые авторы не уважали Иосифа

В XIV веке художники всячески подчеркивали нелепое положение Иосифа, чья жена зачала без его участия. Например, Босх отправил его стирать пеленки. Иронизировали авторы до тех пор, пока церковь не запретила. После Иосиф уже предстает на картинах мудрым старцем.

8. Такие странные средневековые младенцы

Была низкая выживаемость детей, к младенцам не привязывались эмоционально, а к моменту, когда ребенок становился более-менее сильным, он автоматически получал свои первые обязанности по хозяйству и считался мини-взрослым. В массовом сознании попросту не оставалось места пухлощеким малышам в складочках.

Более правдоподобно младенцы на картинах стали получаться у художников ближе к XVIII–XIX векам. Что уж говорить о современных живописцах — на их картинах дети получаются иногда даже лучше, чем на фотографиях.

7. Автопортрет да Винчи? Не факт

Туринский автопортрет да Винчи, возможно, и не автопортрет вовсе. Художнику было 60 на момент написания, старцу на наброске значительно больше. Есть версия, что изображен отец мастера.

6. Первая в истории женщина, которую приняли в гильдию художников в XVI веке

Самое удивительное в истории Юдит Лейстер то, что мир мог не узнать об этой художнице, если бы в 1893 году во время реставрации полотен предположительно Франса Халса в углу не обнаружили другую подпись — «ЮЛ». Юдит Лейстер не только писала нетипичные для своего времени сюжеты вроде портретов музыкантов и женщин в бытовых ситуациях, но и учила мужчин живописи — и это в XVI веке!

5. О чем говорят голландские лимоны

Не скучайте рядом с натюрмортами голландских мастеров. Аристократия того времени любила, чтобы в картинах был скрыт тайный смысл. Так что каждый предмет несет свое послание. Лимон красивый и кислый — предательство. Ветчина — плотские удовольствия. Мыльные пузыри — мимолетность бытия.

4. Малевич знал о маркетинге не меньше нас

Когда супрематизм оценила публика, Казимир Малевич решил не ограничиваться одним полотном и быстренько накидал еще несколько в том же стиле, чтобы продать, пока есть спрос, а даты создания проставил, что называется, задним числом — для важности. Когда об этом узнали, хитрый Казимир заявил, что подписал картины годом, когда те были придуманы, а значит, фактически существовали.

3. Самый эксцентричный поступок Гогена был последствием ностальгии о детстве в теплых краях

Гоген до 7 лет жил в Перу. Так что его решение оставить Францию и уехать на Таити не такое уж сумасбродство.

2. Когда автопортреты уже поднадоели

Фрида Кало писала не только автопортреты, в конце жизни она увлеклась натюрмортами. Названия картин говорили не меньше, чем сами полотна: натюрморт с куклой в белом и крупными фруктами — от арбузов до папайи с кокосами — «Невеста, напуганная открывшейся перед ней жизнью».

1. Тот момент, когда копипаст не прошел

Рене Магритту не занимать черного юмора: взял и заменил героев культовых картин на деревянные гробы. Узнаете исходные произведения? Художник провоцировал на диалог своего зрителя. Например, картина «Вероломство образов» с курительной трубкой, которая подписана: «Это не трубка». Сам художник позже комментировал: это действительно не она, а лишь его представление о ней. И правда, ведь ее нельзя ни закурить, ни взять в руки.