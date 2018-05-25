Простые и саркастичные комиксы, понять смысл которых может не каждый
Интернет-художник под ником Moonbeard рисует невероятно глубокие, задумчивые, а иногда просто забавные комиксы, понять которые способен не каждый. В любом случае сюжет затягивает своей простой атмосферой и историей, которая не оставляет никого равнодушным.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на 15 работ художника и с головой окунуться в его загадочный мир.
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Если вам понравились комиксы, вы можете найти еще больше работ Moonbeard в инстаграме и на сайте автора.