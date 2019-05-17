Проект российской художницы помогает девушкам справиться со страшным прошлым и заново принять себя

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Евгения Захар из Уфы работает тату-мастером. Каждый понедельник, в свой выходной, она все равно приходит в тату-студию. В этот день она бесплатно закрывает шрамы девушкам, пострадавшим от семейного насилия.

Мы AdMe.ru поговорили с Евгенией и узнали, как татуировка помогает справляться с душевной и телесной травмой.

Все началось с того, что я нашла статью о Флавии Карбальо — тату-мастере из Бразилии. Флавия — автор проекта «A Рele da Flor» («Кожа как у цветка»), в рамках которого она перекрывает женщинам шрамы от побоев и мастэктомии. Вдохновившись примером Флавии, я решила создать нечто подобное в России. Так появился #проектПерерождение. С 2016 года я бесплатно забиваю шрамы красивыми татуировками.

Тогда я разместила пост в соцсети «ВКонтакте» о том, что ищу девушек, которые хотели бы закрыть следы от побоев татуировками. Когда начинался проект, я не думала, что ко мне обратится столько людей! Я и не подозревала, что проблема настолько масштабна. Ко мне приезжают не только из Башкирии, но и со всей России. Честно говоря, я уже сбилась со счета. Но более 200 девушек точно прошли через мои руки. Сейчас у меня запись на 2 месяца вперед.

Эскизы для тату мы выбираем вместе с девочками. Сначала я смотрю на шрам, потом предлагаю то, что можно сделать, и начинается процесс выбора. На самом деле это иногда дольше, чем нанесение тату. Девушки ко мне приходят разные — разного возраста и социального положения. Кому-то едва исполнилось 18, кто-то скоро выходит на пенсию, но объединяет их одно — все они пострадали от рук близкого мужчины. На одну девушку муж напал с ножом, когда пришел пьяный с работы. Он порезал ей лицо и шею. Она очень комплексовала. Татуировка скрыла шрамы. В этом году она выходит замуж. Другую мою беременную клиентку муж вывез в лес. Он подозревал ее в том, что ребенок, которого она носит, — не от него. Он привязал девушку к дереву и резал ее ножом. Еще в одну женщину муж выстрелил из пневматического пистолета потому, что хотел отобрать у нее ребенка при разводе.

Раньше я очень переживала и пропускала через себя все истории. Первое время я принимала по 2–3 девушки каждый день. Из-за этого пострадало мое эмоциональное и душевное состояние. Ведь девушек много, а я одна. Мне пришлось обратиться к психологу. Он научил не принимать все так близко к сердцу.

В рамках проекта я придумала и практикую терапию через боль. В чем она заключается? Человек на сеансе последний раз рассказывает историю шрама. Больше никогда не придется объяснять откуда этот след, ведь вместо него теперь татуировка! После проекта девушки очень сильно меняются. Каждая из них перерождается, каждая начинает новую жизнь. Ведь теперь нет страшных рубцов, а есть красивые татуировки. И если раньше они считали себя некрасивыми, то сейчас они особенные.

В этом году #проектПерерождение проедет по 20 городам России. Это будет в конце лета, а пока Евгения ждет своих клиентов в Уфе. Жертвам насилия она поможет бесплатно.