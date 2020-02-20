Посмотрите, что будет, если «Союзмультфильм» переснимет свои хиты подобно Disney

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Художница Светлана Кузнецова уже 7 лет живет в Польше, но не теряет связи с родиной. Однажды, листая фан-арты диснеевских принцесс, она подумала: а почему бы не дать новую жизнь принцессам и царевнам из советских мультиков? Девушка выбрала персонажей, которые близки ей лично, и создала целую серию портретов.

Конечно, советская мультипликация самобытна и настолько глубока, что кажется, будто ее создавали скорее для взрослой публики. Но мы в AdMe.ru считаем, что у Светланы получились довольно любопытные образы а-ля Disney. А в конце статьи вас ждет бонус — известный персонаж русских сказок, но не из мультфильма.

Принцесса из мультфильма «Бременские музыканты»

Эта героиня в далеком 1969 году шокировала многих своим простым и коротким красным платьем. В новой версии у нее более традиционный костюм, по крайней мере его верх.

Царевна Лебедь

«Сказку о царе Салтане» в СССР экранизировали трижды, причем 1-й раз в 1943-м. Но самым известным стал мультфильм 1984 года. Именно оттуда Светлана взяла образ Царевны Лебеди.

Русалочка

«Русалочка» 1968 года получилась слишком философской для детей, а картинка — чересчур мрачной. Светлана сделала ее реалистичнее и ярче.

Шамаханская царица

Главная героиня «Сказки о золотом петушке» 1967 года в современной версии не потеряла своей экзотичности. На наш взгляд, она стала даже еще загадочнее.

Снежная королева

«Союзмультфильм» — это вам не Disney, здесь не делают героев более милыми, чем они были в книгах. И хотя Снежная королева в исполнении Светланы стала более женственной и хрупкой, чем была в 1957 году, она все так же сурова. И совсем не похожа на Эльзу.

Василиса

«Сказка сказывается» 1970 года, может, не самый популярный советский мультфильм, но Василиса там очень уж обаятельная. В наши дни, кстати, она не сильно изменилась

Забава

Пышечка Забава из мультфильма «Летучий корабль» заметно постройнела по сравнению со своим прототипом 1979 года. Но все так же не хочет замуж по расчету.

Золушка

Золушка в исполнении Светланы осталась такой же нежной и хрупкой, а вот интерьер дворца с 1979 года претерпел серьезные изменения: стало уютнее.

Бонус: Снегурочка

Снегурочку Светлана придумала свою. В версии художницы она рыжая и с веснушками: как будто напоминает, что скоро весна.